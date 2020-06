Ary and the Secret of Seasons sortira au début de l’automne

Saint-Ouen, France – 26 juin 2020 – Modus Games, Fishing Cactus et Exiin sont ravis d’annoncer leur prochain titre : Ary and the Secret of Seasons, le jeu d’aventure primé suivant les péripéties d’Aryelle à travers le monde extraordinaire de Valdi. Le jeu paraîtra le premier septembre 2020 sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Just for Games assurera la distribution de la version physique sur le territoire français.

La bande-annonce du jeu :

A propos de Ary and the Secret of Seasons :

Désormais Nouvelle Gardienne de l’Hiver, la jeune fille est maintenant capable de manipuler les saisons. Elle devra apprendre à contrôler les saisons et à les utiliser pour vaincre ses ennemis, surmonter les obstacles et résoudre des énigmes complexes au cours de son aventure.

Il y a bien longtemps, le monde de Valdi était menacé par un mage maléfique. À l’issue d’un terrible conflit, il fut vaincu par le guerrier légendaire et emprisonné pour l’éternité dans la forteresse. Afin d’empêcher toute tentative d’évasion, quatre grands sages jurèrent de veiller sur le mage et de protéger la forteresse. Ainsi naquirent les Gardiens des Saisons, une organisation secrète aujourd’hui entrée dans la légende.

Lorsqu’une force mystérieuse sème la confusion dans les saisons de Valdi, Ary décide de venir en aide aux Gardiens des Saisons et de trouver l’origine de ce chaos. Faisant appel à son courage et à son intelligence, Ary devra vaincre de redoutables monstres, lever le voile sur de nombreux secrets et faire face à des traditions ancestrales pour sauver Valdi et restaurer l’équilibre dans le monde.

Principales caractéristiques :