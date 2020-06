Cris Tales (Nintendo Switch / Pc) – La preview

Cette preview a été réalisée suite à notre participation à une présentation vidéo du gameplay du jeu commentée par Modus Games et Dreams Uncorporated. Afin d’approfondir notre ressenti, nous avons également joué à la démo PC disponible sur Steam. Nous avons ainsi pu nous faire un premier avis sur le jeu.

L’histoire

Rejoignez la chronomancienne Crisbell, tout juste éveillée, et ses compagnons dans un monde onirique qui fait face à un sombre futur. La puissante Impératrice du temps et ses forces menacent d’abattre un cataclysme destructeur sur Crystallis et les quatre autres royaumes de la région.

Pour mettre un terme aux plans de l’Impératrice et réécrire le futur du pays, vous allez devoir embarquer dans un voyage éprouvant à travers les royaumes où vous rencontrerez de puissants alliés prêts à vous aider.

Le temps au cœur du jeu

Vous incarnez le personnage de Crisbell, une jeune chronomancienne dont la magie lui permet de modifier le cours du temps. Elle sera accompagnée dans son voyage de deux amis : Cristopher et Willhelm ainsi que de Matias la grenouille.

Bien que la thématique temporelle soit un sujet couramment utilisé dans les jeux vidéo, Cris Tales se démarque en plaçant le temps au cœur du jeu !

En effet, la thématique temporelle est partout : décors, quêtes, combats et scénario. L’équipe de Dreams Uncorporated a développé au maximum ce point allant jusqu’à partager, dans les villes et les combats, l’écran en 3 pour nous montrer passé, présent et futur simultanément.

Notre personnage peut ainsi agir dans le passé pour se créer un passage dans le présent (en plantant une plante grimpante dans le passé par exemple), prendre des décisions dans le présent et voir directement leurs influences sur le futur… Le partage d’écran en forme de triangle est particulièrement bien réalisé, car il ne gêne en rien la visibilité et apporte une vision immédiate des modifications engendrées par nos actions. Il incite même le joueur à parcourir les décors pour en découvrir les détails aux différentes périodes… Les graphismes des villes sont d’ailleurs particulièrement détaillés : construction, présent, évolution.

Un travail soigné et méticuleux à tous points de vue

Cris Tales nous entraîne dans un conte jeu aux graphismes dessinés à la main. Le style graphique, fortement inspiré des illustrations de livres pour enfants, nous offre des décors sublimes et ultra travaillés dans un style old school très agréable ! Chaque personnage, chaque ville, chaque bâtiment possède une multitude de petits détails quelle que soit l’époque à laquelle vous le visualisez. Le style graphique nous donne l’impression d’avancer dans un monde réalisé à l’aide d’une multitude de dessins placés les uns derrière les autres. C’est un vrai régal pour les yeux !

Le travail de l’équipe de Dreams Uncorporated ne s’arrête pas aux graphismes ! Cris Tales se présente comme une lettre d’amour aux JPRG classiques et nous offre tout un univers soigné embarquant tout le nécessaire : un scénario travaillé, des quêtes annexes et des combats stratégiques au tours par tour. Chacun de ces éléments étant bien entendu relié au temps !

Nos actions dans le jeu entraîneront un changement dans le futur : architecture, avenir des personnages… L’influence de nos actions sur le futur nous laisse penser qu’elles affecteront également le déroulement du scénario principal. Nous supposons donc que le jeu proposera plusieurs fins en fonction de vos choix.

Quant aux combats, ils se déroulent au tour par tour et prennent en compte la vitesse des personnages et monstres via un fil d’actions. Ainsi en haut à droite de l’écran, une ligne avec des bulles représentant tous les protagonistes vous indiquera l’ordre d’attaque. Pour chacun de vos tours, vous aurez le choix entre attaques physiques, magiques ou l’utilisation d’un objet. La gestion du temps (passé/présent/futur) sera aussi de la partie ! Vous pourrez faire vieillir/rajeunir vos ennemis pour les rendre plus faibles ou faire rouiller leurs armures… Cependant attention à ne pas les rendre plus fort…

Les musiques et les bruitages accompagnent le jeu de façon idéale. Ils donnent vie aux villes et la musique devient entraînante pendant les combats. Cette présentation nous a agréablement surpris par cette bande-son en parfait accord avec les graphismes du jeu. Rien n’a été laissé de côté !

En résumé, le jeu à l’air extrêmement travaillé à tous points de vue et nous donne vraiment envie d’en découvrir plus sur l’univers de Cris Tales.

Niveau gameplay

Le gameplay de la démo semble bien pensé et optimisé pour jouer avec une manette plutôt qu’avec un clavier et une souris. Les menus sont fluides et agréables et la prise en main est assez facile (sur la démo PC).

Les changements de zone se font de manière old-school via une mini-carte en 2D qui est bien moins détaillée que les villes que l’on peut parcourir dans le jeu. Néanmoins elle fait le job et nous permet de nous déplacer facilement d’une zone à une autre.

Les combats sont très tactiques et possèdent de belles animations. Chaque combat vous apportera des points d’expérience vous permettant de progresser et ainsi de débloquer de nouvelles capacités pour Crisbell et son équipe.

Les interactions avec les personnages sont simples et les déplacements fluides et intuitifs. Le partage d’écran en trois est parfaitement intégré au jeu et en devient même un point fort.

Les dialogues sont doublés en anglais et seront écrits en français.

Premier avis

Le jeu semble très prometteur! Le jeu semble aussi bien travaillé au niveau scénaristique, qu’au niveau des graphismes, de la bande son ou encore des combats. Néanmoins, et c’est souvent le problème de ce genre de jeu, les combats semblent un peu mous : à tester sur la version finale. Dans l’ensemble le jeu semble très travaillé pour un jeu indépendant et l’équipe de développement très impliquée dans le projet. Nous avons vraiment hâte de le tester !

Le jeu est prévu pour une sortie en France le 17 novembre prochain en version physique et sur l’eShop.