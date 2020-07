Lancement des précommandes pour FUSER sur Nintendo Switch

NCSOFT et Harmonix Music Systems annoncent aujourd’hui que FUSER™, la nouvelle évolution du jeu musical interactif, est dès à présent disponible en précommande.

Trois chansons bonus seront incluses pour chaque précommande : « New Rules » de Dua Lipa, « Young Dumb & Broke » de Khalid et « Mr. Brightside » de The Killers.

Une édition VIP sera également disponible en exclusivité numérique lors du lancement du jeu cet automne. Elle comprendra le téléchargement gratuit des 25 premières chansons en DLC, le pack Shatterfall Stage Video qui contiendra trois motifs muraux pour les performances, et trois objets pour habiller son DJ : la tenue FUSER Fest, la tenue Remix Runner ainsi que le casque Gilded Rabbit. Pour parcourir la liste des boutiques participantes, rendez-vous sur FUSER.com.

FUSER est une célébration de la culture des festivals de musique. Sur la scène du plus grand festival numérique au monde, les joueurs créent leurs propres mixes à partir d’une playlist de plus de 100 chansons, sans périphérique additionnel nécessaire. Développé par Harmonix Music Systems, le studio derrière Rock Band™ et Dance Central™, et édité par NCSOFT, FUSER permettra aux joueurs de devenir la tête d’affiche des festivals depuis leur canapé sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et Windows PC.

34 des chansons qui composeront la playlist de FUSER ont d’ores et déjà été dévoilées :

50 Cent – In Da Club

Armin van Buuren – Blah Blah Blah

Billie Eilish – bad guy

Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper

Brad Paisley – Mud On The Tires

Cardi B – Bodak Yellow

Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe

The Chainsmokers ft. Daya – Don’t Let Me Down

The Clash – Rock the Casbah

Coldplay – Clocks

DMX – X Gon’ Give It to Ya

Dua Lipa – Don’t Start Now

Fatboy Slim – The Rockafeller Skank

Grand Master Melle Mel – The Message (2012)

Imagine Dragons – Thunder

Balvin & Willy William – Mi Gente

Jonas Brothers – Sucker

Lady Gaga – Born This Way

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Lizzo – Good As Hell

LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem

Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz – Thrift Shop

Meghan Trainor – Me Too

Migos – Stir Fry

Nelly – Hot In Herre

Panic! At The Disco – High Hopes

Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer – Give Me Everything

Post Malone – Better Now

Sia ft. Sean Paul – Cheap Thrills

Smash Mouth – All Star

Twenty One Pilots – Stressed Out

Warren G & Nate Dogg – Regulate

Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

Zedd, Maren Morris & Grey – The Middle