Bilan de la Nintendo Switch au Royaume-Uni pour de début d’année: des chiffres fous

D’après VCG, Les ventes de Nintendo Switch au Royaume-Uni ont plus que doublé au cours du premier semestre 2020 par rapport aux six premiers mois de l’année dernière.

La hausse des ventes de Switch, qui a commencé début mars et a atteint son point culminant en mai, peut être attribuée en grande partie à un intérêt accru pour les jeux vidéo, le pays étant en état de quarantaine à cause du coronavirus. Mais elle a également été alimentée par l’arrivée de nouveaux stocks en mai, après une période où les Nintendo Switch étaient épuisées chez de nombreux détaillants dans tout le pays.

La société européenne d’études de marché GfK a déclaré que plus d’un million de jeux ont été vendus pendant le pic des ventes de jeux au Royaume-Uni en avril, ce qui en fait le mois d’avril le plus fructueux pour les ventes de jeux physiques depuis cinq ans. Selon les mêmes données, les trois plateformes de consoles ont connu une augmentation significative des ventes après l’introduction par le Royaume-Uni de mesures d’isolement social, avec plus d’un demi-million de consoles de jeux vendues dans le pays entre mars et avril – une hausse de plus de 48% sur la même période en 2019. Près de 210 000 consoles de jeux ont été vendues en avril, générant plus de 50 millions de livres sterling. Au total, les jeux en boîte, les accessoires et les consoles ont généré plus de 130 millions de livres sterling pour les détaillants de jeux britanniques le mois dernier, selon les données de GfK analysées et rapportées par GamesIndsutry.biz.

Les ventes de consoles PlayStation 4 et Xbox One ont également augmenté d’une année sur l’autre d’environ 50% et 25% respectivement. La dynamique des ventes de matériel s’est poursuivie en juin, qui a été un mois nettement meilleur qu’en 2019. En Amérique du Nord, La Nintendo Switch a connu un succès similaire au cours des cinq premiers mois de l’année, selon le NPD Group. Entre janvier et avril, Nintendo Switch a battu le record historique des ventes en dollars. Le mois suivant, les ventes de Switch ont été les plus élevées pour une plateforme individuelle en un mois de mai depuis la Nintendo DS en mai 2009. Dans son rapport de mars, le NPD a également déclaré que la Nintendo Switch a établi un nouveau record historique pour les ventes en un mois de mars, et a enregistré les plus fortes ventes au premier trimestre de toutes les plateformes depuis la DS en 2010.

