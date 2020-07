Bientôt du neuf sur un nouveau jeu Dragon Quest!

Vous aimez Pokémon mais vous avez déjà parcouru Let’s Go Pikachu, Let’s Go Evoli ainsi que Pokémon Epée et Bouclier en long, en large, en travers et même plusieurs fois ? Et bien si vous n’êtes pas trop fermés au changement, il se pourrait qu’on ait très prochainement enfin des nouvelles du nouvel opus spin-off Dragon Quest Monsters dont le gameplay est fortement inspiré de la saga Pokémon.

L’information nous vient de Ryokutya2089, une fuite habituelle et souvent valable concernant les prochaines parutions du Weekly Shonen Jump, Nous indiquait hier l’un des titres du N°35 du magazine japonais (accessible en ligne en anglais dans de nombreux pays sauf la France) « Quoi de neuf sur un certain Titre -Dragon Quest- »

Si l’on en sais guère plus sur le jeu qui obtiendra une vitrine supplémentaire, on espère surtout avoir de bonnes nouvelles sur Monsters qui faisait face à quelques difficultés dans son développement en début d’années, tandis que d’autres opus déjà annoncés, voir daté, ont eu bien plus de visibilité déjà, on pense par exemple à :

–Dragon Quest Tactics sortant le 16 Juillet au Japon (donc avant la sortie du numéro 35 du Weekly Shonen Jump qui devrait sortir le premier lundi d’août au plus tôt)

–Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashii no Kizuna, JRPG mobile annoncé pour 2021 mais qui à déjà eu son trailer et son lot d’images il y a tout au plus un mois de ça.

–Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, action RPG daté pour 2021 et annoncé sur consoles sans plus de précision, on ne sais donc pas s’il sortira sur Nintendo Switch. Lui aussi avait eu droit à son trailer !

–Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade, daté aussi pour fin 2020 débuts 2021 et prévu pour les bornes d’arcades uniquement.

Il serait tout aussi probable que le Weekly parle plus de l’animé en lien avec les trois jeux sus-cité.

–Dragon Quest Monsters lui, n’avait eu droit qu’à la sortie d’une version de son premier opus gameboy sur l’eShop (Dragon Warrior Monsters aussi connu sous le nom Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland), quatre mois avant cette fameuse annonce indiquant que le développement pataugeai. Puis il y a eu le Covid, si le confinement à retardé certains développement, il a aussi pus permettre à d’autres de se remettre en place. De fait, il est le seul jeu dont on attend encore un trailer, des images, bref, quelques informations, et semblerait donc le plus crédible pour donner des nouvelles tel que l’indique le titre supposé du Magazine.

Bien-sur il pourrait aussi s’agir du prochain Dragon Quest XII pour la Next gen dont on sait que le recrutement à commencé voilà un moment déjà. Ou bien pour un quelconque remake ou remaster. En tous les cas, on espèrent fort que ça concernera des nouvelles incluant la Nintendo Switch !