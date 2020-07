12 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch et autres vidéos

On commence aujourd’hui avec Phoenixx, Cubetype, et Nise-Eikoku Shinshidan qui annonce le RPG Touhou Labyrinth: Gensokyo to Tenkan no Taiju sur Nintendo Switch pour le 16 juillet, au Japon, sur l’eShop à 5,280 yens.

Sky: Children of the Light est un énième jeu qui se veut être le successeur de Flower et Journey. Annoncé sur Nintendo Switch, on aura plus de news à la GDC 2020. La présentation aura lieu le 5 août.

Sur mobile, Sky : Children of the Light est un jeu gratuit. Le co-fondateur de cette société, Jenova Chen, a déclaré à GamesIndustry que le projet est d’offrir un hybride entre le premium et le free-to-play. M Chen a également abordé un sujet dont nous avons déjà entendu parler : le cross-play. Lorsque Sky : Children of the Light sera lancé sur Nintendo Switch, il sera compatible avec les versions mobiles.

“Nous essayons de créer une expérience familiale – différente des jeux pour enfants, qui sont certes adaptés à la famille mais n’ont aucune valeur émotionnelle pour les adultes. Je voulais voir un jeu où toute une famille puisse jouer ensemble. Si nous rendons ce jeu disponible sur plusieurs plateformes et leur permettons de jouer ensemble, vous pouvez littéralement aller dans n’importe quelle famille. Papa et maman ont toujours un téléphone, les enfants auront soit un iPad soit une Nintendo Switch, et ils pourront alors jouer tous ensemble”.

Disponible au Japon, Collar X Malice: Unlimited sortira chez nous le 13 aout sur l’eShop comme en boutique (usa). Il sera à $49.99 ou $69.99 si vous passez par l’édition collector.

Aluna: Sentinel of the Shardssortira sur Nintendo Switch plus tard en 2020.

Max and the book of chaos sortira le 24 juillet pour un prix de 7.99€.

La prise de l’histoire dans un vieux château qui est devenu une école d’été. Mais le château cache beaucoup de secrets, un légendaire vieux livre qui a le pouvoir d’ouvrir des portails entre les dimensions et le temps est là. Ce livre est imprégné de la puissance de la matière sombre et a été caché depuis des millénaires. Mais maintenant, quelqu’un a déchaîne sa puissance. Les portails ont été ouverts et notre monde a été envahi par des hordes de curieux, amusant et ennemis chaotiques.

They Breathe est annoncé sur Nintendo Switch.

Le tout mimi Cubicity: Slide puzzle sortira le 25 juillet sur Nintendo Switch pour $6.

L’éditeur EpiXR prépare la sortie de Tanky Tanks sur l’eShop de la Nintendo Switch pour le 16 juillet à un prix de 5.99€.



Starlit Adventures Golden Stars sortira lui le 17 juillet à un prix de 19.99€.

Rejoignez Bo & Kikki pour un plaisir solo ou multijoueur à tout moment ! Lancez-vous dans cette aventure familiale à défilement vertical avec jusqu’à trois amis tout en essayant de sauver les Starlits et de récupérer toutes les étoiles prises par Nuru.

Sushi Reversi est un jeu d’action et de réflexion dans lequel vous devez retourner des assiettes de sushi sur le plateau pour les éliminer. Le jeu comprend des modes arcade et défi pour les joueurs individuels, ainsi qu’un mode combat où jusqu’à quatre personnes peuvent s’affronter localement. Sushi Reversi sortira le 22 juillet au prix de 1 480 yens, avec des préchargements en direct à partir du 16 juillet pour seulement 980 yens.

Ultra Hat Dimension est un jeu de puzzle mettant en scène de jolis chapeaux et des personnes qui se font frapper pour les avoir portés. Vous devez utiliser le pouvoir des chapeaux pour convaincre les autres de frapper à votre place. Ultra Hat Dimension sortira le 17 juillet pour Switch au prix de 4,99 €, et le jeu japonais sortira peu après pour 500¥.

Crest a annoncé qu’ils allaient sortir Aria Chronicle, un RPG Dungeon développé par le Studio N9, sur Nintendo Switch. Il sortira cet hiver au Japon.

Trailer de lancement pour Bloodstained: Curse of the Moon 2:

Curse of the Moon 2 associe action 2D classique à l’esthétique 8 bits sombre et gameplay moderne. La structure à scénarios multiples du titre précédent est conservée avec une nouvelle histoire épique supervisée par IGA (Koji Igarashi) lui-même. Les joueurs prennent le contrôle de Zangetsu, un épéiste animé par une rancune profonde envers les démons et les alchimistes qui les ont invoqués. Zangetsu doit se frayer un chemin jusqu’à la forteresse démoniaque, mais il n’a pas à le faire seul ! Il peut s’allier avec un tout nouveau casting de personnages qu’il rencontrera en chemin et les ajouter à la liste de personnages jouables. Trois nouveaux personnages jouables apparaissent dans Curse of the Moon 2, dont Dominique l’exorciste. Tous les personnages de la première mouture de Curse of the Moon sont aussi jouables ! Chaque nouveau personnage apporte une variété d’options de jeu, de capacités et de moyens de franchir les nombreux niveaux. Les joueurs peuvent également former des duos dans le mode coop local à 2 joueurs, disponible pour la première fois dans la série ! Travaillez en collaboration avec un ami, associez les points forts de vos deux personnages et venez à bout des niveaux de tonnes de façons nouvelles et passionnantes.

2Awesome Studio a annoncé que Lost Wing sortira le 31 juillet en Europe et en Amérique du Nord. Les joueurs intéressés par le jeu pourront l’acheter à l’avance avec une réduction de 10 % (le 17 juillet pour le lancement de l’offre).