Le pack Whole Cake disponible dans One Piece : Pirate Warriors 4 + 2 images de X-Drake

Le pack Whole Cake disponible en DLC (ou dans le Season Pass) de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4), qui comprendra neuf personnages. Le pack Whole Cake comprend Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker et Vinsmoke Judge est peut être acheté en solo pour 11,99€.

On a aussi les première images de X-Drake dans One Piece: Pirate Warriors 4. Il sera la quatrième personnages en DLC du Season Pass de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4). Il sera le premier personnage des trois de l’arc de Wano.

Description de Vinsmoke Judge (source onepiece.fandom.com):

Vinsmoke Judge, également connu sous le nom de Garuda (怪鳥 Garūda), est le patriarche de la Famille Vinsmoke. Il est le dirigeant du Germa 66 ainsi que le roi du Royaume de Germa. Il est également un scientifique qualifié et travaillait auparavant avec Vegapunk. En raison de ses actions, il est le second antagoniste de l’Arc Tougato et l’un des antagonistes centraux de la Saga Quatre Empereurs.

Étant un Roi, il est respecté et possède une grande autorité. Il règle les choses par la force comme quand il dit à Sanji de se battre contre lui pour parler clairement. Son rêve est de pouvoir à nouveau régner sur North Blue. C’est un homme qui aspire au pouvoir, et se préoccupe de reprendre les gloires passées de la Famille Vinsmoke. Son ambition est de reconquérir North Blue, tout comme ses ancêtres. Il n’hésite pas à utiliser des moyens déshonorables lors des combats comme la création de bouclier humain, composé de ses soldats. Judge a un grand respect pour la force, et les privilèges. Il croit que les hommes devraient parler avec la force physique seule. Il apprécie ses fils quand ils prouvent qu’ils sont puissants, pour cette raison, il est fier de Yonji, mais a refusé de s’occuper et d’aider son fils Sanji qu’il considère comme faible. Il est aussi sévère et impitoyable, comme il juge Sanji comme indigne d’être un membre des Vinsmoke se basant sur ses actions et performances dans son enfance. Même après une décennie, lorsque Sanji démontre une immense amélioration, son père continue à refuser de l’accepter comme un membre de sa famille.

Il a la conviction que la royauté est destinée à être servie et non pas pour servir les autres. Il renie Sanji après avoir appris qu’il cuisine pour les autres et déclare que c’est une habitude “dégoûtante”. Il est probable qu’il ait passé son attitude à ses enfants, que ses autres fils utilisent le même raisonnement pour justifier l’intimidation de Sanji, et que sa fille soit similairement fière du statut et des privilèges d’être née avec le statut royal. Il est d’une immense cruauté. Il punit Sanji en lui mettant un masque de métal sur son visage et l’emprisonne dans une cellule sombre alors qu’il est encore un petit garçon. Après des années, sa seule raison de chercher Sanji était de l’utiliser comme un pion politique pour faire avancer ses objectifs; il a même placé des bracelets explosifs sur les mains de Sanji, pour s’assurer qu’il coopère durant le mariage. Selon Reiju, Sanji est son bouc émissaire depuis que Sora est morte. Un autre signe de sa cruauté est le fait qu’il voulait, avant leur naissance, que ses enfants soient des monstres, des machines de guerre peu importe si ils étaient dénués d’émotions. Cependant, dans des circonstances désespérées, Judge est capable d’exprimer une grande peur. Lorsqu’il se rendit compte que Big Mom prévoyait de le massacrer avec sa famille, Judge devint horrifié et en pleure devant la destruction du Germa.

Description de Charlotte Cracker (source onepiece.fandom.com)

Charlotte Cracker, surnommé “Cracker aux Mille Bras” est le Ministre Biscuit (ビスケット大臣 – Bisuketto Daijin) gouvernant l’Île de Biscuits sur Totto Land ainsi qu’un des Sweet Commanders de l’Équipage de Big Mom. Il est le 10e fils et 15e enfant de la Famille Charlotte, ainsi que le frère triplé de Custard et Angel, et est le plus âgé des trois. En raison de ses actions, il est un antagoniste majeur de l’Arc Tougato.

Cracker est un homme mince et musclé. Sa coupe de cheveux mauve forme une sorte de chignon très haut et très long, ainsi que deux autres sur les côtés avec des flammes à chaque bout et quelques cheveux forment une mèche sur son front. Ses yeux sont longs et fins et il porte une cicatrice sur son œil droit. Il porte une cape mauve-rose avec des points blancs posée uniquement sur son épaule gauche, une ceinture formée avec ce qui semble être des morceaux de biscuit, ainsi qu’un pantalon et des bottes brune. L’armure de Cracker représente un homme imposant, trois fois plus grand qu’une personne ordinaire. Ses bras et jambes sont considérablement minces pour son énorme torse. Il a des petits yeux et un grand nez pointu. Il a une bouche très large. Il a une cicatrice sur son visage. Il a une très longue barbe pointue noire qui descend jusqu’à son abdomen. Il porte une armure de combat bicolore en biscuits, un casque marron avec des cornes blanches sur les côtés, une ceinture marron avec écrit “BIS” sur la boucle, des gants, une cape et des bottes rouges.

Cracker est très fidèle à sa mère et son équipage, ceci est démontré par sa colère en découvrant que son beau-père Pound a révélé les secrets de son Fruit du Démon à Luffy et Nami. Il croit fermement que l’héritage définit le caractère, supposant à tort que Sanji serait heureux de se marier par fidélité à sa famille et qu’il détesterait les Pirates du Chapeau de Paille venus à l’île de Tougato afin de le sauver. Cependant, tout comme Big Mom et le reste de sa famille, il considère ses beaux-pères comme des étrangers, qui ne font pas partie de la Famille Charlotte. Cracker est très confiant en son pouvoir et préfère agir contre les ennemis seul, détestant les interférences extérieures des autres membres d’équipage. Il se réjouit d’utiliser ses pouvoirs de Fruit du Démon et d’accabler ses ennemis avec sa polyvalence; d’autre part, il déteste lorsque les gens mangent ses créations en biscuit car il n’aime pas donner des biscuits gratuitement. Cracker déteste également le sentiment de douleur, même la piqûre d’une aiguille, et préfère combattre avec ses créations de biscuits. Il est également très fier de son anonymat, en se référant à la photo incorrecte du Gouvernement Mondial sur son avis de recherche.

Description du personnage par onepiece.fandom:

Charlotte Smoothie est la 14e fille et le 35e enfant de la Famille Charlotte et l’une des trois Sweet Commanders de l’Équipage de Big Mom.

Elle est également la Ministre du Jus (ジュース大臣, Jūsu Daijin) de l’Île 100% de l’Archipel Totto Land. Elle est la sœur triplée aînée de Citron et Cinnamon. Elle est une hybride entre une humaine et un membre de la Tribu des Longues-Jambes.

En raison de ses actions, elle est un antagoniste majeur de l’Arc Whole Cake Island.

Smoothie est une femme très grande, membre de la Tribu des Longues-Jambes et mesurant 4m64. Ses longs cheveux blancs tombent en cascade dans son dos et couvrent la partie supérieure droite de son visage. Elle a des yeux noirs (bleus dans l’anime) et d’épaisses lèvres. Smoothie porte un énorme béret blanc, des coudières et de gros gants ainsi qu’un habit rayé rose une-pièce. De grandes bottes richement décorées remontent jusqu’au dessus de ses genoux. Enfin, elle porte son épée dans un fourreau attaché à son dos, sur une cape jaune. Elle a également un tatouage en forme de rose sur la cuisse droite.

Smoothie est une femme assez irresponsable et aussi nonchalante. Juste pour se distraire, elle a asséché une jeune femme d’une manière totalement indifférente et ce, malgré les supplications de cette dernière. Elle fait preuve également de caractère en faisant remarquer à Tamago qu’elle ne juge pas nécessaire d’augmenter la sécurité dans le seul but de protéger les Ponéglyphes que possède sa mère.

Elle accepte d’aider ses compagnons d’équipage si seulement elle en a le temps, mais ne rend pas à afficher un grand investissement dans n’importe quelle tâche. Toutefois, elle se sentira coupable si elle échoue dans cette tâche. Elle semble apprécier presser le liquide corporel de ses subordonnés, même lorsqu’on lui demande de s’arrêter, et aime boire le liquide produit tout en laissant tomber les corps séchés à part, ce qui démontre un côté cruel.

Bien qu’elle puisse être insouciante la plupart du temps, Smoothie peut devenir très sérieuse si la situation l’exige, et ne perdra pas de temps à créer des tactiques pour lisser le problème de la manière la plus efficace possible comme directement tuer l’ennemi. Elle est également très perspicace sur la nature des autres et prendra des décisions basées sur la façon dont quelqu’un pourrait réagir, comme le montre le moment où elle n’a pas fait part de la révolte de Jinbe dans le château sachant que sa mère entrerait dans une colère noire.

Durant les Tea Party de Big Mom, Smoothie dévoile un caractère plus enjoué, elle peut être amicale et polie, saluant les invités et leur offrant chaleureusement des boissons.

La seule fois où Smoothie perd complètement son sang-froid, c’est lorsque sa mère se déchaîne à cause de son envie de gâteau. Pendant ce temps, Smoothie panique et hurle à ses frères et sœurs de courir alors qu’elle-même fuit sa mère déchaînée.

Description de X Drake (source onepiece.fandom.com):

X Drake ( X ( ディエス ) ・ドレーク, Diesu Dorēku) dit “Le Pavillon Rouge” (赤旗, Aka Hata) est un ancien Contre-Amiral de la Marine devenu pirate. Originaire de North Blue, il est le Capitaine de L’Équipage de Drake. Il a quitté sa position de Contre-Amiral pour pouvoir infiltrer le monde de la piraterie, étant à la tête d’une unité d’élite secrète appelée “Sword”. Il fait partie des Onze Supernovae, la “Pire Génération” et possédait une prime de 222 000 000 avant l’ellipse. Actuellement, lui et son équipage sont affiliés à Kaido. Il est l’un des “Tobiroppo” de l’Équipage aux Cent Bêtes.

Il y a treize ans, il semblait être le type qui est très réticent à se battre comme Barrels a déclaré qu’il était réticent pour se battre. Avant de devenir pirate, il fut Contre-Amiral dans la Marine. De ce fait, X. Drake est au courant des dessous de l’organisation comme par exemple, le projet Pacifista. Drake affiche, une disposition morte grave sévère en tout temps. Il est également attentif et patient et semble être un pirate qui évite la violence inutile, surtout s’il sait que cela causerait trop d’attention.

Cependant, quand une situation appelle à la violence, il révèle une personnalité étonnamment impitoyable et sanguinaire. Cela peut être vu la première fois au cours de sa rencontre avec le Pacifista dans l’archipel Sabaody où il sourit après avoir mordu le cyborg sur la tête, le faisant saigner, et de nouveau quand il attaque délibérément un subordonné de Kaido de sur l’apprentissage, il favoriserait son but d’attirer l’attention de l’empereur. De nouveau, lorsqu’il s’en prend délibérément au cyborg de Kaido et qu’il apprend que cet affrontement pourrait l’aider en vue d’attirer l’attention de l’empereur Kaido, il sourit.

Quelle que soit la situation, X Drake fait preuve d’un calme et d’un sérieux impressionnants. Il a montré une grande bravoure comme il était prêt à attirer l’attention de Kaido sous peine de représailles. Ses objectifs semblent atypiques des autres pirates, comme il est intervenu dans la lutte entre Urouge et un Pacifista même s’il n’y avait pas de besoin apparent pour lui de participer. Cette action pourrait être interprétée comme signifiant qu’il soit se soucie de son compagnon pirate ou il a simplement voulu attirer l’attention des Marines.

Drake est également une personne qui ne se semble pas tenir de rancune, comme en sachant que Doflamingo assassiné son père, Drake a ouvertement admis qu’il ne nourrit aucune rancune contre ce dernier.