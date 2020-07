QubicGames et Red Art Games annoncent une sortie physique en édition limitée sur Nintendo Switch pour DEX, le jeu d’action-RPG 2D

– Pré-commandez le jeu à partir du 23 juillet! Disponible au quatrième trimestre 2020. –

France – 21 juillet 2020 – L’éditeur Red Art Games, en partenariat avec le développeur et éditeur indépendant QubicGames, est fier d’annoncer que DEX, le prochain action-RPG cyberpunk en 2D, recevra une version physique (édition limitée) pour Nintendo Switch. Limité à seulement 2 800 exemplaires, le jeu sera disponible en précommande à partir du 23 juillet pour 29,99 €.

Sortie prévue au quatrième trimestre 2020.

Explorez, discutez, piratez et battez-vous au coeur d’un riche univers cyberpunk dans cet action-RPG en 2D ! Pourchassé par une organisation mystérieuse et tentaculaire, vous devrez parcourir la ville futuriste d’Harbor Prime et forger des alliances inattendues pour faire tomber le système ! Dans cette aventure cyberpunk inspirée par Blade Runner et Neuromancer, vous pouvez choisir votre style de jeu : serez-vous une assassin silencieuse, une hackeuse, une diplomate ou une machine de guerre ?

A propos de Red Art Games

Fondée en janvier 2018, Red Art Games est une société française d’édition de jeux vidéo. Elle propose des versions physiques des jeux vidéo digitaux en édition limitée. Les jeux sur PlayStation 4 et Nintendo Switch avec une touche rétro sont particulièrement destinés aux collectionneurs. Aujourd’hui, Red Art Games a publié plus de 30 jeux vidéo, toutes plateformes confondues, et n’a pas l’intention de s’arrêter là!

À propos de QubicGames

QubicGames est un éditeur et développeur de jeux indépendant basé à Varsovie, en Pologne. La société a été fondée il y a 16 ans et compte à son palmarès plusieurs jeux à succès,, en particulier sur les plates-formes Nintendo et Sony. Depuis 2017, QubicGames se concentre sur Switch, avec déjà plus de 40 jeux publiés!