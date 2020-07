4 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch et un retard

Sometimes You va publier le T-RPG de Igor Rashkuev, Steam Tactics, sur Nintendo Switch dès le 5 aout pour $9.99. Le jeu est déjà en précommande pour 7,99 € (-20%). Une démo est aussi disponible sur l’eShop.

Jouez le rôle du capitaine d’une équipe de pilotes de dirigeables, acquérez et améliorez de nouveaux vaisseaux et de nouvelles armes, mettez votre équipage à niveau. Le roi est gravement malade. La reine souhaite faire appel à vos services. Vous êtes l’un des tacticiens mercenaires les plus réputés du pays. Allez-vous répondre à l’appel du royaume ?

Merchant of the Skies sortira la semaine prochaine, le jeudi 30 juillet, pour 14,99 €.

Dans Merchant of the Skies, vous êtes un capitaine de navire ! Vendez des objets, récoltez des ressources et construisez votre propre empire commercial dans les nuages ! Merchant of the Skies est un jeu de commerce avec de légers éléments de construction de base et de gérance. Vous commencez comme capitaine d’un petit dirigeable et travaillerez à votre façon pour établir votre propre entreprise commerciale. Merchant of the Skies est un jeu expérimental : il n’a pas de genre distinct, mais essaye de capturer la sensation de parcourir le monde et d’établir votre entreprise. Cela veut dire que nous essayons d’intégrer de l’exploration, de la construction de base, du commerce et quelques petits éléments de jeu de rôle dans le jeu.

Devenez un commerçant ! Trouvez les meilleures routes commerciales et faites en des bénéfices

Découvrez le monde ! Voyagez entre les îles flottantes et affrontez les différentes rencontres

Mode de jeu bac à sable : faite ce que vous souhaitez à votre rythme

Gagnez de l’expérience et soyez plus avisé lorsqu’il est temps de commercer, puis commencer la production de vos propres biens

Mettez en place des caravanes automatiques afin de transporter vos biens sans devoir intervenir directement.

Dans Ultra Foodmess, faites l’expérience d’un bazar alimentaire ! Appelez vos amis pour exploser, tirer, balancer, pousser, esquiver, détruire, et finalement gâcher votre amitié. Le jeu arrive le 6 août pour un prix de 3.99€.

Fonctionnalités du jeu.

MULTI-JOUEUR EN LOCAL

De 2 à 4 joueurs en local.

11 différents modes de jeu au rythme effréné

Choisissez parmi de nombreux modes déjantés avec leurs propres mécaniques.

De nombreux ALIMENTS PERSONNIFIÉS

Choisissez la nourriture que vous aimez le plus pour vaincre les autres et prouver à tout le monde que vous jouez le mieux !

Un jeu très FACILE À PRENDRE EN MAIN !

N’importe qui peut prendre la manette et commencer à s’amuser !

Jouez contre l’IA

Préparez-vous à vous battre contre les bots alimentaires.

DES PERSONNAGES À DÉBLOQUER !

Terminez les défis pour débloquer de super nouveaux personnages !

« Buried Stars » est un nouveau jeu d’aventure et de mystère développé par Team Largo et LINE Games Corporation. Il sera en téléchargement dès le 30 juillet à un prix de 49.99€. Un effondrement a lieu lors de la diffusion en direct d’une émission d’auditions éliminatoires. Un incident mortel se produit devant le personnel et les participants piégés. Qui est le meurtrier ? Pourquoi… Comment cela a-t-il pu se produire ?

Le plateau d’une émission d’auditions éliminatoires devient le théâtre d’un effondrement et d’un meurtre

Production et graphismes 3D et 2D harmonisés

Des personnages 2D superbes dans un environnement 3D réaliste qui décrit la scène de l’effondrement, donnant au jeu des effets plus dramatiques et dynamiques.

Grande variété de sons et de prestations réalistes par des doubleurs expérimentés

Les différentes musiques originales et les divers effets sonores avec les voix incroyables des doubleurs expérimentés apportent une expérience de jeu plus immersive.

Service de réseau social « Fater »

« Phater », un service de réseau social fictif, présente les réactions en dehors du site de l’effondrement et fournit parfois des indices pour aider à trouver la vérité.

Scénarios variés

Plusieurs choix se présentent en discutant avec les survivants. L’histoire prend des directions différentes selon la décision prise et les résultats peuvent considérablement changer en fonction de ces choix.

Et on termine avec un retard. Le lancement de Castlestorm II a été annoncé pour le 31 juillet. Cela n’aura plus lieu, car Zen Studios a annoncé aujourd’hui qu’il a été repoussé à cet automne.