Rugby Challenge 4 et Swimsanity! annoncés et datés sur Nintendo Switch

Swimsanity! est un jeu de shoot multijoueur qui se déroule sous l’eau et vous propose des modes Co-Op ou Versus regorgeant d’action et pouvant se jouer en ligne ou localement. Vous incarnez Mooba, capable d’utiliser un grand nombre d’armes et de bonus pour survivre dans ce monde aquatique.

Aujourd’hui, on a le droit à une nouvelle bande-annonce qui dévoile aussi la date de sortie sur l’eShop de la Nintendo Switch: le 6 aout pour $24.99.

Que vous fassiez équipe avec des amis pour vous frotter au mode Aventure, ou que vous les affrontiez au cours de parties compétitives comme le mode Dernier Mooba survivant, Swimsanity! vous propose plus de 150 défis à relever dans 8 modes de jeu différents. Tous les modes peuvent se jouer en ligne ou localement.

Lorsque vous commencez une partie, vous avez le choix entre plusieurs super-frappes plus impressionnantes les unes que les autres. Quand un Mooba inflige suffisamment de dégâts à ses adversaires, vous accédez à une capacité spéciale, la “Super-frappe Swimsanity!”, conférant un énorme avantage au combat.





Annoncé en fin d’année dernière, Rugby Challenge 4 arrivera la semaine prochaine sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le studio Sidhe Interactive, développeurs à l’origine des 2 premiers opus récupèrent leur licence à l’occasion de cette nouvelle version, la dernière étant passée par Tru Blu Entertainment et parue en 2016. Il arrivera le 28 juillet pour $49.99. Rugby Challenge 4ème du nom vous proposera de jouer avec 25 équipes différentes parmi les plus populaires évidemment, toutes rassemblant au total 300 joueurs, un mode carrière sera de la partie pour la première fois et créer leurs propres équipes.