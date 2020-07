Microids annonce 9 jeux sur Nintendo Switch pour 2020 !

My Universe: My Baby

Paris, 28 juillet 2020 – Microids est heureux de dévoiler aujourd’hui la suite de son line up pour le dernier trimestre 2020. Avec ses adaptations en jeux vidéo de licences mondialement connues, Microids souhaite réunir les familles, pour qu’ils puissent vivre ensemble des expériences vidéoludiques inoubliables. Rubiks, Qui Veut Gagner des Millions, Astérix & Obélix ou encore Agatha Christie, tous ces univers intergénérationnels seront à même de fédérer tous les membres de la famille !

Les plus jeunes joueurs pourront quant à eux se projeter dans leur vie d’adulte grâce aux jeux de la toute nouvelle gamme My Universe. Créer sa marque de mode, élever son bébé, devenir professeur des écoles, lancer son restaurant… Aucun rêve n’est inaccessible ! Issue du label Microids Life, cette gamme de simulation de vie s’adresse principalement aux enfants de 8 à 12 ans.

Enfin, Microids n’oublie évidemment pas les joueurs les plus chevronnés, avec la sortie de XIII, le remaster du célèbre FPS (First Personal Shooter) connu pour ses graphismes en cel shading, lors de sa sortie en 2003 !

Retrouvez déjà les informations concernant les dates de sortie et plateformes des jeux dans le tableau ci-dessous. Plus d’informations sur les titres sont dévoilées par la suite.

JEU DATE DE SORTIE PLATEFORME ASTERIX & OBELIX XXL ROMASTERED 22 octobre 2020 (EUROPE) Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One PC/Mac QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS 29 Octobre 2020 (EUROPE) 17 Novembre 2020 (USA) Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One PC/Mac (digital) AGATHA CHRISTIE THE ABC MURDERS 6 Octobre 2020 Nintendo Switch LES TUNIQUES BLEUES NORD & SUD 27 Octobre 2020 Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One PC/Mac ENTRAINEMENT CEREBRAL DU PROFESSEUR RUBIK 12 Novembre 2020 (EUROPE) 17 Novembre 2020 (USA) Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One PC/Mac MY UNIVERSE MAITRESSE D’ECOLE 15 Octobre 2020 (EUROPE) 3 Novembre 2020 (USA) Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One (USA uniquement) PC/Mac MY UNIVERSE FASHION BOUTIQUE 27 Octobre 2020 Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One (USA uniquement) PC/Mac MY UNIVERSE COOKING STAR RESTAURANT 10 Novembre 2020 Nintendo Switch PlayStation 4 PC/Mac MY UNIVERSE MY BABY 26 Novembre 2020 (EUROPE) PlayStation 4 PC/Mac MY UNIVERSE PET CLINIC CATS & DOGS Décembre 2020 (EUROPE) Q1 2021 (USA) Nintendo Switch PlayStation 4 PC/Mac

ASTERIX & OBELIX XXL ROMASTERED

Sortie : 22 octobre 2020 (EUROPE)

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac

Studio de développement : OSome Studio

Le retour des Gaulois !

Astérix et Obélix XXL Romastered offrira aux joueurs des graphismes remis au goût du jour, la possiblité d’alterner instantanément entre la version originale et la version remasterisée, deux nouveaux modes de jeu et une refonte complète du gameplay, de la caméra et des animations. Et les voix originales du jeu seront toujours présentes !

L’histoire :

Après une belle journée de chasse, Astérix et Obélix rentrent au village. À leur arrivée, ce dernier est en feu et les villageois ont disparu… Par Toutatis ! Les Romains ont encore frappé ! Nos deux valeureux Gaulois et le fidèle Idéfix partent alors à la rescousse de leurs amis kidnappés et enfermés aux quatre coins du monde !

Affrontez des milliers de Romains, explorez le monde – Gaule, Egypte, Grèce, Rome… – et relevez de nombreux défis, dans ce remaster tant attendu !

ASTERIX®-OBELIX®-IDEFIX® / ©2020 LES EDITIONS ALBERT RENE/GOSCINNY-UDERZO

QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ?

Sortie : 29 Octobre 2020 (EUROPE) / 17 Novembre 2020 (USA)

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac (digital)

Studio de développement : Appeal Studios

C’est votre dernier mot ?

La célèbre émission « Qui veut gagner des millions ? » est de retour en jeu vidéo ! Arriverez-vous gravir la pyramide des gains ? Tentez de répondre aux 15 questions de culture générale, aidé de 4 précieux jokers : le 50/50, l’appel à un ami, l’avis du public et le « swap » de question.

De nouveaux modes, créés spécialement pour le jeu, permettront aux joueurs de vivre cette expérience seul ou avec leurs proches :

Un mode solo, comme à la télé, dans lequel même les enfants auront la possibilité de répondre à des questions plus adaptées à leur âge.

Un mode multijoueur local qui offrira de nombreux choix, comme le mode “coopératif” – dans lequel tous les joueurs doivent s’accorder sur la réponse pour progresser – ou le mode “chacun pour soi” – dans lequel chaque joueur donnant une mauvaise réponse sera éliminé.

Un mode multijoueur en ligne, dans lequel vous pourrez affronter jusqu’à 100 joueurs simultanément ! Serez-vous le dernier en lice ?

©2020 Microids SA. Published by Microids SA. All rights reserved. Developed by Appeal. All rights reserved. Produced under license from Sony Pictures Television ©2020 CPT Holdings.,Inc. All Rights Reserved.

“Who Wants To Be A Millionaire?” and all associated logos, images and trademarks are owned and/or controlled by Sony Pictures Television

AGATHA CHRISTIE – THE ABC MURDERS

Sortie : 6 Octobre 2020

Plateforme : Nintendo Switch

Studio de développement : Tower Five

Le jeu à présent disponible sur Switch !

Sorti en 2016 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, « Agatha Christie : The ABC Murders » revient cette année sur Nintendo Switch, dans une version au contenu enrichi

Vous recevez une lettre inquiétante : un mystérieux et prétendu meurtrier appelé « ABC » vous défie ! Incarnez le célèbre détective privé Hercule Poirot pour cette affaire – sans doute le personnage le plus célèbre créé par la reine du crime, Agatha Christie – et interrogez les suspects, examinez les indices, resolvez les énigmes, pour tenter de découvrir l’identité du mystérieux « ABC ».

Vous pourrez notamment découvrir de nombreuses scènes de crime et admirer les environnements uniques qui les entourent, dans diverses villes d’Angleterre ! Dans « Agatha Christie – The ABC Murders », enfin disponible sur Switch, découvrez une vision inédite de l’univers d’Hercule Poirot avec un style graphique unique…

Des améliorations viennent s’ajouter sur cette version :

Nouveaux effets de lumière

Nouveau anti-aliasing plus en accord avec la DA du jeu

Sound design retravaillé

Ajout de tutoriaux

Gameplay fluidifié

Interface repensée

Copyright © 2020 Agatha Christie Limited. All rights reserved. The ABC Murders © 1936 Agatha Christie Limited. All rights reserved. AGATHA CHRISTIE, POIROT and the Agatha Christie Signature are registered trademarks of Agatha Christie Limited in the UK and elsewhere. All rights reserved

LES TUNIQUES BLEUES – NORD & SUD

Sortie : 27 octobre 2020

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac

Studio de développement : Appeal Studios

Redécouvrez le remaster du jeu culte, issu de la bande dessinée « Les Tuniques Bleues »

Retrouvez le sergent Cornélius M. Chesterfield et le caporal Blutch dans ce remaster mélangeant stratégie au tour par tour et action en temps réel. Initialement sorti sur Amiga à la fin des années 1980, ce remaster ravira les fans de la première heure !

Maîtrisez la stratégie au tour par tour pour remporter la victoire. Prenez le contrôle de nouveaux états, sécurisez les forts et les voies ferrées pour augmenter vos ressources et prenez la tête des renforts venus d’Europe. Vivez ou revivez l’expérience du jeu originel « Les Tuniques Bleues Nord & Sud » seul ou à deux joueurs, dans une version remise au goût du jour et au gameplay repensé !

Cauvin, Lambil © Dupuis, 2020

ENTRAINEMENT CEREBRAL DU PROFESSEUR RUBIK

Sortie : 12 Novembre 2020 (EUROPE) / 17 Novembre 2020 (USA)

/ Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac

Studio de développement : Magic Pockets

Professor Rubik’s Brain Fitness va redonner des couleurs à votre cerveau !

Avec le Professeur Rubik, entretenez votre cerveau dans ce nouveau jeu de stimulation des méninges.

Testez-vous quotidiennement avec des mini-jeux rapides et ludiques, entraînez les différentes zones de votre cerveau telles que votre mémoire, votre concentration ou votre visualisation 3D, grâce à des défis colorés. Et jouez seul ou avec vos amis, pour toujours plus de défis !

Inspiré par l’inventeur du Rubik’s® Cube, Ernὄ Rubik, le Professeur Rubik sera là pour vous coacher. Il suivra votre formation, adaptera votre programme et sera pour vous un véritable soutien. Avec lui à vos côtés, vous ne manquerez pas une seule journée d’entraînement et progresserez plus vite que jamais.

© 1974 Rubik’s® Used under license Rubik’s Brand Ltd. All rights reserved.

MY UNIVERSE est une nouvelle gamme de jeux de simulation de vie qui permettra aux plus jeunes joueurs de se projeter dans leur vie d’adulte : créer leur marque de mode, élever un bébé, s’occuper d’animaux, devenir professeur des écoles, lancer un restaurant…

Aucun rêve n’est inaccessible !

***

MAITRESSE D’ÉCOLE

Sortie : 15 octobre 2020 (EUROPE) / 3 novembre 2020 (USA)

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC/Mac // Xbox One (US uniquement)

Studio de développement : Magic Pockets

Devenez le meilleur professeur de la ville !

Incarnez un(e) professeur(e) et gérez une classe d’élèves de niveaux différents dans une nouvelle école dans cette simulation de vie issue de la gamme My Universe.

Vos principales missions ? Vous occuper de votre classe et faire de votre école la meilleure de la ville, en participant à des concours avec vos élèves. Chacun d’eux est unique, avec ses forces et ses faiblesses : il faudra adapter au mieux votre enseignement au travers de mini-jeux spécialisés dans chaque matière.

Au fur et à mesure de votre avancée, vous pourriez même accueillir de nouveaux élèves et découvrir de nouveaux jeux plus complexes !

Et pour rendre votre professeur et votre école à votre image, vous pourrez par ailleurs personnaliser votre personnage et votre classe avec les récompenses obtenues grâce à vos performances dans les mini-jeux.

©2019-2020 MAGIC POCKETS / ©2020-2021 Microids SA. Published by Microids S

FASHION BOUTIQUE

Sortie : 27 octobre 2020

Plateformes : Nintendo Switch PlayStation 4 et PC/Mac // Xbox One (US uniquement)

Studio de développement : Black Sheep Studio

Créez votre boutique de mode et imposez votre style !

Dans le jeu Fashion Boutique, créez et gérez votre boutique de mode. Accueillez les clients, donnez-leur les meilleurs conseils, créez vos propres lignes de vêtements et aménagez la boutique à votre image pour attirer le plus de clients !

Le jeu vous proposera de réaliser des vêtements de toutes sortes, au travers de mini-jeux dans lesquels il vous faudra choisir le type d’habit, les motifs, la forme et la matière utilisée : des milliers de possibilités s’offrent à vous !

En prenant vos créations et vos mannequins en photo, vous pourriez même attirer un maximum de monde dans votre boutique et participer à des défilés dans le monde entier !

Votre boutique n’attend plus que vous !

©2019-2020 BLACK SHEEP STUDIO / ©2020-2021 Microids SA. Published by Microids S

COOKING STAR RESTAURANT

Sortie : 10 Novembre 2020

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC/Mac

Studio de développement : Old Skull Games

Gérez votre propre restaurant !

Vous êtes un chef ambitieux et souhaitez ouvrir votre premier restaurant, mais les choses ne sont pas si simples… En effet, vos clients recherchent des plats uniques et délicieux et il faudra gérer beaucoup de facteurs pour les satisfaire !

Il vous faudra notamment faire attention à toutes les étapes d’un repas réussi : accueil des clients, sélection et succès des mini-jeux pour fournir les bonnes recettes, service et amélioration de votre restaurant.

Tout en progressant et en accueillant de plus en plus de clients, vous aurez l’opportunité de rencontrer des chefs célèbres du monde entier, représentant les grandes tendances de la cuisine mondiale.

Interagissez avec vos clients, les chefs que vous rencontrerez durant votre aventure et même vos propres équipes pour développer un restaurant à succès !

©2020-2021 OLD SKULL GAMES PRODUCTION/ ©2020-2021 Microids SA. Published by Microids SA

MY BABY

Sortie : 26 Novembre 2020 (EUROPE)

Plateformes : PlayStation 4 et PC/Mac

Studio de développement : Smart Tale Games

Le jeu disponible sur d’autres plateformes, en version « Deluxe Edition » !

Aidez votre bébé à bien grandir !

Dans My Baby, prenez soin de votre nouveau-né et aidez-le à progresser à vos côtés à travers des dizaines d’activités plus vraies que nature ! Désormais disponible sur toutes les plateformes, dont une mise à jour gratuite pour Nintendo Switch, l’édition « Deluxe » du jeu permet d’élever votre enfant encore plus longtemps, jusqu’à ses 36 mois.

Découvrez des dizaines de nouvelles tenues pour votre bébé devenu petit garçon ou petite fille, et accomplissez des activités inédites en intérieur comme en extérieur telles que le puzzle d’éveil ou le toboggan. Ils grandissent si vite…

Plus complet que jamais, surchargé en mignonnerie, My Baby n’attend plus que vous !

©2020-2021 Smart Tale Games/ ©2020-2021 Microids SA. Published by Microids SA

PET CLINIC CATS & DOGS

Sortie : Décembre 2020 (EUROPE) / Q1 2021 (USA)

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC/Mac

Studio de développement : It Matters Games

C’est à vous de sauver les animaux du quartier !

Dans Pet Clinic Cats & Dogs, vous incarnez un(e) jeune vétérinaire chargé(e) de reprendre une petite clinique vétérinaire entièrement consacrée au bien-être des chiens et chats du quartier. Diagnostiquez vos amis à fourrure à l’œil nu ou aux rayons X et offrez leur le traitement dont ils ont besoin : bandages, crèmes, onguents, opérations bénignes… ainsi qu’une bonne dose de caresses !

Pet Clinic vous permet de faire connaissance avec des dizaines de races de chats et de chiens en suivant un scénario palpitant et des missions de plus en plus complexes. Faites-vous un nom, agrandissez votre établissement et imposez votre méthode face aux techniques froides et industrielles de votre rivale : vos efforts et votre tendresse pour les animaux vous permettront d’aller très loin !

©2020-2021 IT MATTER GAMES / ©2020-2021 Microids SA. Published by Microids SA

Restez connecté : Microids dévoilera prochainement

davantage de détails concernant ces jeux !