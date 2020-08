La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Nexomon, Giraffe and Annika, Peaky Blinders, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Aokana – Four Rhythms Across the Blue – 5.6GB

Titan Glory – 5.0GB

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Infinite Combate – 4.7GB

Nexomon: Extinction – 2.6GB

Frontline Zed – 2.5GB

Bite the Bullet – 2.4GB

Giraffe and Annika – 2.2GB

OkunoKA Madness – 2.0GB

Aery – Broken Memories – 1.4GB

Darkestville Castle – 1.4GB

Peaky Blinders: Mastermind – 1.4GB

Memory Lane – 1.1GB

City Bus Driving Simulator – 679MB

The Ambassador: Fractured Timelines – 538MB

Escape From Tethys – 499MB

Ultra Foodmess – 423MB

Mystery Mine – 279MB

Drink More Glurp – 274MB

Regina & Mac – 215MB

RogueCube – 152MB

Alphadia Genesis – 136MB