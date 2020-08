La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Captain Tsubasa, No Straight Roads, Linn: Path of Orchards, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – 11.9GB

Shaolin vs Wutang – 6.4GB

No Straight Roads – 5.7GB

Metamorphosis – 4.2GB

Double Kick Heroes – 3.5GB

Mini Motor Racing X – 3.3GB

Volta-X – 1.4GB

Gleamlight – 857MB

Phoenotopia: Awakening – 707MB

Linn: Path of Orchards – 651MB

Retro Tanks – 635MB

Adventures of Pip – 514MB

Chinese Parents – 452MB

Paratopic – 424MB

Devious Dungeon Collection – 278MB

Ellipsis – 148MB

Pool Pro GOLD – 147MB

Norman’s Great Illusion – 117MB

We Are Doomed – 83MB

Prehistoric Dude – 64MB

Twist & Bounce – 62MB