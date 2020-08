Linn : Path of Orchards (Nintendo Switch) – Le test

Développé par Fanoos Games, Linn : Path of Orchards est déjà sorti en 2019 sur iOS et Android. C’est grâce au studio Carbon Fire que ce jeu peu conventionnel alliant jeu de plateforme dynamique et puzzles débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Dans Linn : Path of Orchards, vous incarnez Aban, une gardienne de la nature exotique. Votre mission est de faire revenir l’ancien arbre de la lumière. Pour y parvenir, vous devrez traverser le temple du ciel perdu en venant à bout de nombreux niveaux composés de plateformes rotatives. Un scénario sympathique qui donne un peu plus d’intérêt au jeu, mais qui malheureusement ne se trouve pas inclus à l’intérieur de celui-ci. C’est vraiment dommage ! Bref, entrons dans le vif du sujet.

Une combinaison bien sympa : plateforme / puzzle Game

Linn : Path of Orchards fait le pari risqué de proposer un jeu de plateforme dynamique avec un puzzle game qui est normalement, l’un des genres opposés au jeu de réflexion.

Eh bien, Lynn combine parfaitement les deux styles pour former un jeu addictif qui répondra aux attentes des joueurs que ce soit pour un genre ou pour l’autre.

Le jeu propose une ambiance douce avec des graphismes soignés et une musique dédiée à la concentration très agréable. Les puzzles consistent à récupérer des fragments avant d’atteindre la fin du niveau ou encore de le terminer en faisant le moins de mouvements possible…

Les 56 niveaux sont exigeants au niveau du gameplay comme on aime en trouver dans les bons platformers. La difficulté est croissante et vous permettra de prendre le temps de bien découvrir les possibilités d’Aban en terme de mouvement : sauts et accélération. Enfin le système de plateforme rotative apporte de la dynamique à la partie platformer du jeu. La partie réflexion correspond donc aux objectifs de chaque niveau.

Un gameplay accessible et une difficulté pour tous les goûts

Afin de proposer un jeu adapté à tout type de joueur, vous devrez pour chaque niveau remplir 1 à 3 objectifs. Plus vous choisissez d’objectifs, plus le niveau sera difficile. C’est donc à vous de choisir votre degré de difficulté en fonction du niveau, tout en sachant qu’une fois le niveau débloqué vous pouvez revenir dessus par la suite. Les différents objectifs que vous devrez accomplir correspondent à l’aspect puzzle du jeu :

atteindre la sortie (objectif obligatoire),

faire le niveau en x mouvements,

rester un certain temps dans les airs,

récupérer tous les fragments,

récupérer le fragment antique, etc.

Cette particularité permet de faire le jeu sans prise de tête puis de revenir par la suite pour remplir chaque niveau à 100%. Ce qui permettra aux plus exigeants de débloquer 20 nouveaux niveaux.

Concernant le gameplay en lui-même, il est assez simple : Aban peut courir, sauter et effectuer une impulsion dans une direction. Les boutons A et B vous permettent de sauter, les flèches directionnelles de choisir la direction dans laquelle Aban se dirige ou de déclencher une impulsion lorsqu’elle est dans les airs. Le bouton x reset le niveau et le bouton + permet de mettre en pause et d’ainsi voir les objectifs du niveau. Au début de chaque niveau Aban est statique le temps que vous puissiez analyser le niveau. Une fois le niveau débuté, Aban se mettra à courir sans que vous ne puissiez l’arrêter : ce qui constitue une difficulté supplémentaire. Les plateformes disposent d’un timer et se mettront en mouvement durant votre parcours. C’est assez déstabilisant, mais nécessaire pour atteindre la porte où récolter des fragments.

Le gameplay est exigeant sans pour autant être punitif, car vous devrez être attentif à tout moment et avoir les bons réflexes, mais vous êtes libre de choisir vos objectifs et donc la difficulté du niveau.