Une mise à jour gratuite Doom II sur Nintendo Switch qui ajoute du contenu

Grâce aux extensions, vous pouvez profiter d’épisodes et de megawads soigneusement choisis pour nos ressorties de DOOM (1993) et DOOM II ! Disponibles gratuitement depuis le menu principal, les extensions proviennent de plus de 25 ans de chefs-d’œuvre de la communauté pour encore plus d’action à vous faire éclater le palpitant ! Pour plus d’informations sur ces extensions, consultez la FAQ officielle

Faisant suite au premier épisode de BTSX et venant s’ajouter à notre liste toujours croissante d’extensions, nous sommes heureux de vous présenter le prochain chapitre de la série, BTSX, épisode 2, disponible sur notre ressortie de DOOM II !

À la fin de l’épisode 1, la vie de votre personnage ne tenait plus qu’à un fil après qu’il réussit à échapper à la fois à une tombe aquatique et aux forces de l’Enfer elles-mêmes, mais ne croyez pas que l’épisode 2 manquera d’action en comparaison ! Ce WAD absolument sans limites comporte 27 niveaux et des environnements inédits, poussant toujours plus loin les innovations de l’épisode 1.

Bravez des ruines aliens, aventurez-vous sur la face cachée d’une planète mystérieuse, explorez des laboratoires de recherche isolés et abandonnés, et affrontez évidemment des hordes de démons. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : mettez vos talents de joueur de FPS à l’épreuve et téléchargez cette extension gratuite pour DOOM II dès aujourd’hui !

Rendez-vous sur DoomWorld pour en savoir plus sur BTSX, épisode 2, et si vous l’avez raté, n’hésitez pas à jeter un œil à notre interview exclusive avec Sarah “esselfortium” Mancuso, le chef de projet de BTSX. En attendant, n’oubliez pas de rester connectés au Slayers Club pour plus de contenu inédit sur DOOM !