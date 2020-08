La liste des nouvelles promos sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

A Duel Hand Disaster: Trackher – $0.19 (prix de base: $9.99)

Aggelos – $6.74 (prix de base: $14.99)

Agony – $1.99 (prix de base: $19.99)

Another Sight – $15.99 (prix de base: $39.99)

Away: Journey to the Unexpected – $5.09 (prix de base: $16.99)

Black Bird – $9.99 (prix de base: $19.99)

Black The Fall – $4.49 (prix de base: $14.99)

BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $19.50 (prix de base: $49.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.80 (prix de base: $19.99)

Boreal Blade – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cat Quest – $2.59 (prix de base: $12.99)

Cat Quest II – $10.49 (prix de base: $14.99)

Cattails – $6.74 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $3.74 (prix de base: $14.99)

Cel Damage HD – $2.99 (prix de base: $9.99)

City of Brass – $4.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $29.99 (prix de base: $59.99)

Cosmic Star Heroine – $1.99 (prix de base: $14.99)

Cursed Castilla – $7.69 (prix de base: $13.99)

Dandy Dungeon – $11.39 (prix de base: $18.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

Deponia – $9.99 (prix de base: $14.99)

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King – $17.99 (prix de base: $29.99)

Double Switch: 25th Anniversary Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (prix de base: $39.99)

Fallen Legion: Rise to Glory – $14.99 (prix de base: $39.99)

Felix The Reaper – $8.49 (prix de base: $24.99)

Gear.Club Unlimited – $4.99 (prix de base: $14.90)

Guilty Gear – $6.90 (prix de base: $9.99)

Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base: $14.99)

Hand of Fate 2 – $9.89 (prix de base: $29.99)

Hover – $9.99 (prix de base: $24.99)

Human: Fall Flat – $7.49 (prix de base: $14.99)

Iconoclasts – $9.99 (prix de base: $19.99)

Infinite Minigolf – $5.99 (prix de base: $14.99)

Kemono Friends Picross – $6.99 (prix de base: $9.99)

Kemono Heroes – $9.99 (prix de base: $14.99)

Killer Queen Black – $13.99 (prix de base: $19.99)

Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base: $19.99)

La-Mulana – $9.99 (prix de base: $14.99)

La-Mulana 2 – $18.74 (prix de base: $24.99)

Langrisser I & II – $34.99 (prix de base: $49.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Metro 2033 Redux – $14.99 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $14.99 (prix de base: $24.99)

Miles & Kilo – $1.59 (prix de base: $7.99)

Mortal Kombat 11 – $19.99 (prix de base: $49.99)

Moto Rush GT – 0.99 (prix de base: $14.99)

Mutant Year Zero: Road to Eden – Deluxe Edition – $26.99 (prix de base: $44.99)

My Brother Rabbit – $1.49 (prix de base: $14.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $4.49 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 1 – $8.99 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 2 – $8.99 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 3 – $8.99 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 3 – $8.99 (prix de base: $14.99)

Neo Atlas 1469 – $24.99 (prix de base: $49.99)

Never Give Up – $7.49 (prix de base: $14.99)

Nights of Azure 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Night Trap: 25th Anniversary Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base: $19.99)

Odallus: The Dark Call – $4.07 (prix de base: $11.99)

Oniken: Unstoppble Edition – $3.39 (prix de base: $9.99)

Panzer Dragoon: Remake – $16.74 (prix de base: $24.99)

Pato Box – $4.49 (prix de base: $14.99)

Perception – $4.99 (prix de base: $19.99)

Phantom Doctrine – $1.99 (prix de base: $19.99)

Picross Lord of the Nazarick – $6.99 (prix de base: $9.99)

Picross S – $6.39 (prix de base: $7.99)

Picross S2 – $7.19 (prix de base: $8.99)

Picross S3 – $7.99 (prix de base: $9.99)

PictoQuest – $5.99 (prix de base: $9.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $29.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $29.99 (prix de base: $39.99)

Puzzle & Dragons Gold – $9.99 (prix de base: $14.99)

Rad Rodgers Radical Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Saturday Morning RPG – $1.99 (prix de base: $9.99)

Sinner: Sacrifice for Redemption – $6.64 (prix de base: $18.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slime-san – $4.79 (prix de base: $11.99)

Splasher – $4.49 (prix de base: $14.99)

Star Wars Pinball – $17.99 (prix de base: $29.99)

Super Blood Hockey – $4.49 (prix de base: $14.99)

Super Chariot – $1.49 (prix de base: $14.90)

Table Tour Racing: World Tour – Nitro Edition – $4.99 (prix de base: $24.99)

The Gardens Between – $8.99 (prix de base: $19.99)

The Jackbox Party Pack – $13.74 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 2 – $13.74 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 3 – $16.24 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 4 – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 5 – $17.99 (prix de base: $29.99)

The Jackbox Party Pack 6 – $19.49 (prix de base: $29.99)

The Lost Child – $14.99 (prix de base: $49.99)

Touhou Genso Wanderer Reloaded – $19.99 (prix de base: $49.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

Truberbrook – $13.49 (prix de base: $29.99)

Tumblestone – $2.99 (prix de base: $14.99)

Valfaris – $12.49 (prix de base: $24.99)

Vasra Collection – $0.99 (prix de base: $9.99)

West of Loathing – $6.38 (prix de base: $11.00)

Wonder Boy Returns Remix – $8.99 (prix de base: $14.99)

Yono and the Celestial Elephants – $7.99 (prix de base: $19.99)

Ys VIII – $29.99 (prix de base: $59.99)