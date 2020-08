Spiritfarer est disponible sur Nintendo Switch !

Montréal, Canada – le 18 août 2020 – Thunder Lotus, les créateurs de jeux indés dessinés à la main uniques, a lancé Spiritfarer, le « jeu de gestion cosy sur la mort » acclamé par la critique. Il est à présent disponible sur Xbox Game Pass, Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Steam, Epic Games Store et GOG. Prix de vente au détail conseillé de Spiritfarer : 24,99 €.

Spiritfarer est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.

La tension liée à l’attente de la sortie de Spiritfarer est montée régulièrement, depuis sa première présentation à l’E3 2019, jusqu’aux récents articles positifs dans des sites tels que GameSpot et Jeuxvideo.com. Jusqu’ici Thunder Lotus n’avait pas donné de date plus précise que 2020 pour la sortie du jeu. Par conséquent, la décision de révéler son lancement immédiat au travers d’une vidéo animée captivante, principalement présentée lors de l’événement Nintendo Direct Indie World d’aujourd’hui, en surprendra sûrement agréablement plus d’un.

« Je dois dire que tenir cette date confidentielle a été plutôt ardu ! » admet le directeur créatif de Spiritfarer, Nicolas Guérin. « Nous avons décidé de cibler une sortie simultanée de Spiritfarer sur tous les systèmes, et ce, pour ce qui est à ce jour de loin notre plus ambitieuse production. Nos fans ont été tellement patients, ils ont attendu sagement qu’on leur communique une date. Je suis donc heureux de leur annoncer : c’est pour maintenant ! Spiritfarer est un jeu qui nous tient à cœur, nous espérons donc que vous embarquerez avec nous. »

À propos de Spiritfarer

À propos de Thunder Lotus®

Depuis 2014, Thunder Lotus aspire à développer des jeux vidéo d’une puissance saisissante. L’entreprise regroupe des vétérans de l’industrie ayant accumulé une quarantaine d’années d’expérience et publié plus de vingt jeux. Thunder Lotus aspire à transformer ses conceptions originales en expériences interactives captivantes à lesquelles l’équipe elle-même souhaiterait pouvoir jouer.

En 2014, le fondateur du studio, Will Dubé, a quitté son poste de concepteur de jeu mobile dans le but de lancer Jotun sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Autant un succès critique que d’estime, Jotun a cumulé plus d’un million de joueurs depuis sa parution à l’automne 2015. Sundered, paru en 2017, s’appuie sur les atouts du studio pour repousser considérablement la barre artistique et technique du jeu précédent. La troisième production de Thunder Lotus, Spiritfarer, sera disponible en 2020 sur les plateformes suivantes : Xbox Game Pass, Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Steam, Epic Games Store et GOG.