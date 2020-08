The Eternal Castle [REMASTERED] est disponible sur Nintendo Switch

(re)Découvrez le jeu de plateforme en CGA

21 août 2020 – Les 3 membres de TFL Studios sont heureux d’annoncer que The Eternal Castle [REMASTERED] est disponible dès aujourd’hui sur l’eShop européen de la Nintendo Switch.

Ce jeu de plateforme cinématographique emmène le joueur dans une aventure remplie de dangers et de défis où vous devrez alterner entre des attaques puissantes au corps-à-corps, des attaques à distance plus précises et/ou des approches furtives. Parcourez à toute allure ou explorez minutieusement des niveaux comportant des événements aléatoires, des rencontres, des pièges et des énigmes, le tout dans un monde semi-procédural conçu pour proposer une rejouabilité. Chaque monde présente une atmosphère unique, écrite à partir de différentes expériences personnelles et retravaillées afin de correspondre à un monde futuriste post IA.

CARACTÉRISTIQUES

Partez à l’aventure seul ou avec un ami grâce au mode coopératif local

Découvrez 20 niveaux et 5 mondes uniques

Un combat de boss à la fin de chaque monde, et deux boss de fin de jeu

Utilisez jusqu’à 10 armes différentes que vous pourrez trouver dans le monde

Déverrouillez jusqu’à 10 objets qui vous permettront de débloquer des capacités variées

Retrouvez les 30 fragments manquants pour rentrer chez vous

Revivez le rêve autant de fois que vous le pouvez avant de mourir définitivement

Débloquez l’épisode supplémentaire “Lost Tales” et découvrez un sacrifice courageux

Déverrouillez un mode JcJ secret dans le Dojo et l’Arène de la mort

Le jeu est disponible au prix de 14.99 € sur l’eShop Nintendo. The Eternal Castle [REMASTERED] est aussi disponible sur Utomik.