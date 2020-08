De nouveaux contenus pour tous les jeux Dragon Ball !

DRAGON BALL Z : KAKAROT : la 2e partie du Season Pass, “A NEW POWER AWAKEN” est annoncée. Dans ce deuxième DLC, le célèbre duo Goku et Vegeta réveillent une nouvelle forme puissante. Goku et Vegeta vont bénéficier de la maîtrise du Ki divin et débloquer la capacité de se transformer en Super Saiyan God Super Saiyan ! Ultimate Vanish, Ultrasonic Fist, Ultimate Kamehameha ou Ultimate Galick Gun. De nombreuses nouvelles techniques de combat destructives seront disponibles pour les héros de la Terre.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 fête ses 6 millions d’exemplaires vendus et sa 11ème mise à jour est révélée dans la nouvelle bande annonce. Dans le cadre de cette nouvelle mise à jour, les joueurs trouveront :

– Supreme Time Kai, un nouveau personnage jouable

– 1 mission supplémentaire

– 9 nouvelles techniques de combat

– 15 nouvelles mascottes

– 10 personnalisations de partenaires

– 3 missions d’attaques supplémentaires

– 50 nouvelles figurines colisée des Héros

Cette mise à jour gratuite comprendra également quelques surprises supplémentaires et sera disponible à partir du 26 août sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.

Pour rappel, le nouveau personnage DLC de DRAGON BALL FIGHTERZ, Maître Roshi, se joindra au combat en septembre prochain ! Grâce à sa grande expérience, Maître Roshi est l’un des combattants les plus techniques. Il utilise intelligemment un large éventail de mouvements d’attaque et de défense emblématiques qu’il a perfectionnés au fil du temps et des combats.