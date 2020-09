Bloomberg : Nintendo demande aux développeurs de préparer leurs jeux Switch pour la 4K + augmentation de la production

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

D’après le site internet de Bloomberg: Nintendo Co. a demandé à ses partenaires d’assemblage d’augmenter à nouveau la production de sa console de jeu Nintendo Switch, portant son objectif à pas moins de 30 millions d’unités pour cet exercice fiscal. Le fabricant de jeux japonais a eu du mal à suivre la demande pendant la majeure partie de l’année, stimulée par le succès foudroyant d’Animal Crossing : New Horizons et la pandémie de coronavirus, qui a fait grimper la demande de jeux. Il avait porté les commandes de production à 25 millions d’unités début août, mais cela s’est avéré insuffisant et les assembleurs font maintenant tourner les usines à 120 %, ont déclaré les sources, demandant à rester anonymes.

La production de Nintendo Switch a été étouffée par des fermetures liées au coronavirus en Chine au début de l’année, mais ces problèmes ont été résolus depuis et la chaîne d’approvisionnement de Nintendo est maintenant pleinement opérationnelle. Pourtant, l’augmentation de la demande que la société a connue grâce à Animal Crossing a été peu commune, le jeu et la console ayant tous deux connu une forte croissance des ventes six mois après la sortie du titre.

L’introduction d’une variante plus abordable, la Switch Lite fin 2019, a contribué à élargir l’audience potentielle de la machine et Nintendo se préparerait pour un modèle Switch amélioré et une gamme de jeux plus étoffée pour 2021, annonce Bloomberg News. Plusieurs développeurs de jeux tiers, s’exprimant anonymement car le sujet est privé, ont déclaré que Nintendo leur a demandé de préparer leurs jeux pour la 4K, suggérant qu’une mise à niveau de la résolution est en cours.

Un porte-parole de Nintendo a refusé de faire un commentaire.

La société de jeux basée à Kyoto a annoncé une amélioration considérable de ses bénéfices pour le trimestre qui s’est terminé en juin, en grande partie grâce à Animal Crossing et à une transition accélérée vers l’achat de jeux numériques. Elle sera confrontée à la double menace de ses rivaux sur consoles, Sony Corp. et Microsoft Corp., qui sortiront à l’automne leur nouvelle génération de PlayStation 5 et de Xbox Series X et S, mais les analystes ne sont pas convaincus que cela suffira à ralentir le phénomène.

“Nos données suggèrent que la Switch n’a pas encore répondu à la demande”, a déclaré Katsuhiko Hayashi du tracker industriel Famitsu Group. “Les ventes de la Switch devraient encore augmenter à la fin de l’année.”

Le phénomène Animal Crossing a stimulé la demande de Nintendo Switch de la part de deux catégories de joueurs latentes, a déclaré Hayashi : ceux qui attendaient que la ludothèque de la console s’agrandisse et ceux qui ne prêteraient pas attention aux jeux mais étaient attirés par le battage médiatique mondial.

source: traduction de l’article