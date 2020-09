La Pâtocalypse a commencé ! Bake ‘n Switch est désormais disponible sur Nintendo Switch !

Des Pâtons, des Boss, des Boulangers et des Moisis : faites chauffer les fourneaux, vous allez vous régaler aujourd’hui !

Kuala Lumpur, MY—Le 10 septembre 2020 – L’adorable jeu de boulangerie à l’action frénétique en co-op et versus Bake “n Switch débarque aujourd’hui sur l’eShop Nintendo ! Aidez Rosemary, Thyme, Parsley, Ginger, Sage et Salt à défendre les mondes sucrés-salés de Toaster sous les tropiques et Serradurra de l’invasion des Moisis ! Bake ‘n Switch sera disponible sur l’eShop de Nintendo au prix de €29.99 à partir du 10 septembre 2020.

Affrontez les Moisis et faites cuire les turbulents Pâtons sur plus de 100 niveaux a-tendre-issants et pleins d’action. Choisissez l’un des 6 boulangers aux capacités uniques, et invitez jusqu’à 3 amis à jouer avec vous en co-op ou affrontez-les en PvP ou en Équipe contre Équipe, en multijoueur local ou en ligne. Découvrez la végétation luxuriante et les plages de sable fin de Toaster sous les Tropiques et le monde aride et le monde « dessertique » de Serradurra.

Ces Pâtons sont tous très mignons, mais chacune des 7 espèces a son propre comportement qui pourra soit vous aider, soit vous gêner. Alors soyez sans pitié, et faites-les rouler et rebondir, et regardez-les s’enfouir dans le sable ou plonger dans le four avant que le temps ne soit épuisé ! Explosez le score pour gagner des tenues spéciales, et relevez le défi des cartes Tempête, où les ennemis et la météo sont encore plus imprévisibles. C’est une tâche peu ragoutante, mais sinon ils vont tous pétrir !

« Le moment tant attendu est arrivé : après l’avoir beaucoup peaufiné et embelli, nous sommes absolument ravis de lancer Bake ‘n Switch sur Nintendo Switch, » nous a confié Stefan Baier, Directeur des opérations de Streamline Games. « Mais ce n’est que le début, car nous avons des fournées entières de nouveau contenu qui sont en train de cuire au moment où je vous parle ! Vous pouvez commencer à vous entraîner à mélanger, cogner, et enfourner, parce que vous êtes loin d’avoir tout vu ! »