NIHONGO : Apprenez vos kana comme un Japonais avec Omaké Books !

Avec ce manuel hyper didactique et connecté, apprenez à lire et surtout à écrire simplement les hiragana et katakana à la perfection, comme les Japonais.

Cette méthode est basée sur celle utilisée dans toutes les écoles primaires au Japon et vous donnera tous les petits trucs pour parfaire votre écriture ! Une méthode ultra didactique utilisant des QR Codes pour visionner en vidéo les tracés sur votre smartphone. Chaque page est dédiée à un signe avec l’intégralité et l’ordre du tracé indiqué, et 3 formats de quadrillages pour entraîner son poignet à écrire dans toutes les tailles. Des exercices pratiques et des fiches de vocabulaire usuel mettent à profit les acquis. De nombreux conseils, trucs et astuces mnémotechniques sont dispensés afin de les retenir plus facilement et éviter tous les tics d’écriture que l’on retrouve généralement chez les étudiants.

L’ouvrage est parsemé de nombreux petits encadrés mettant en avant anecdotes et tranches de vie des Japonais vis-à-vis de leur écriture et de leur culture.

Titre : Nihongo – Apprenez les Kana comme les Japonais –

Auteurs : Mizuki Sakaï et Florent Gorges

Prix : 10€

Pagination : 148 pages

ISBN : 9782379890338

Date de commercialisation : 10 septembre 2020