Retour sur ce que Nintendo n’a pas publié sur les Wii Sports

Sorti un certain 19 Novembre 2006 en accompagnant la cultissime console Nintendo Wii, le jeu éponyme Wii Sports aura été le best seller du casual gaming durant une très longue période en atteignant l’incroyable score d’environ de plus de 83 millions d’exemplaires vendus (et 116 millions d’exemplaires vendus pour la série si on additionne son successeur, Wii Sports Resort).

Fer de proue de la Wii qui se comprend d’une simple comparaison : l’opus Zelda le plus vendu à ce jour est Breath of the Wild et il n’atteint pas les 20 millions. D’aucuns diront qu’il soit offert avec la Wii l’a grandement aidé, mais il n’est pas irréfutable que ce soit aussi sa présence qui a grandement contribué au succès de ladite console.

En suivant les dossiers des GigaLeaks qu’on vous a déjà évoqués sur Nintendo Town, ce sont cette fois-ci des dossiers sur le jeu qui ont été mis à jour, des images de prototypages de certains des sports, mais aussi une sixième discipline en plus donc du baseball, bowling, golf, tennis et de la boxe : il aurait pu y avoir jusqu’aux quasi derniers instants, du Jet-pack.

Un choix un peu étrange quand on voit le reste du roster des sports, mais dont on se doute que certaines disciplines de Resort ont pu bénéficier dans l’appréhension de gameplay que cela engendre (via les jeux aériens). On notera aussi la présence du jet-pack dans Pilotwings Resort sur 3DS un autre jeu édité (mais pas développé) par Nintendo.

Les images des premiers prototypes n’apporteront quant à elles pas grand chose sinon pour la « petite histoire du jeu vidéo », on retiendra cependant la présence de skins « officiels » de Mario et Luigi dans les dossiers de sauvegardes présents et concernant Wii Sport Resort ainsi que la présence de prototypes de Mii avec des oreilles, encore des choses dont on ne regrettera pas l’absence autant pour les oreilles qui auraient rendus les Mii moins mignons, mais aussi pour Mario et Luigi finalement assez peu ressemblants et assez peu vendeurs (puisque la présence des figures emblématiques de Big-N est généralement là pour rendre un jeu plus identifiable et plus vendeur, s’ils ne sont pas aisément reconnaissable par tous, le choix n’aurait pas été très judicieux).