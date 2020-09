Hamster Bob (Nintendo Switch) – Le test

Une fois n’est pas coutume, plongeons nous avec allégresse dans un jeu dédié exclusivement aux enfants, avec toute la mignonnerie qui en découle forcément. Tous les enfants adoooorent les beaux livres de coloriages, ces recueils de petites merveilles qui permettent aux plus petits de commencer à apprendre les couleurs, mais aussi la patience et le bon contrôle de leurs petites mains pour réussir à colorier sans dépasser. Tout un programme que nous vous proposons de perdurer aujourd’hui sur la Nintendo Switch.

Notre immersion dans le domaine de l’enfance débute par la rencontre avec un drôle de hamster rondouillard du nom de Bob. Ce dernier peut être personnalisé dès notre arrivée sur le soft, pour notre plus grand plaisir. Retrouvant sans difficulté notre âme d’enfant, nous passons quelques minutes à le maquiller de la façon la plus ridicule qui soit avant de débuter la partie. De multiples accessoires variés sont disponibles : c’est décidé, Bob sera un pirate avec un gant de cuisine et des lunettes de soleil… la grande classe !

Colorier sans se salir !

Nous pouvons désormais nous plonger dans le premier livre d’images, toujours en compagnie de Bob qui ne nous lâche pas d’une semelle. Les différents livres sont présentés en fonction de l’âge du joueur ciblé, ainsi que des logos dont nous devons deviner la signification : quantité et niveau des Puzzles, des coloriages et des apprentissages. Sachez dès à présent que ces différents niveaux ne sont guère très révélateurs : l’ensemble se ressemble grandement. Si l’enfant adhère aux mécaniques du jeu, il s’amusera aussi bien sur le livre des 2 ans que sur celui des 4 ans.

Le premier livre est, en effet, destiné aux enfants de deux ans, tandis que les deux suivants sont pour les bambins de 3 ans, les deux derniers sont ciblés sur les 4 ans. Quoiqu’il en soit, nous conseillons vivement la présence d’un adulte tout au long de la session du jeu afin de la rendre véritablement ludique.

Chaque livre est axé sur un thème en particulier : les saisons, la cuisine, ou encore les amis, etc. Une fois votre choix réalisé, un nouveau menu s’ouvre au joueur permettant de sélectionner la page du livre. Bien entendu, il vous faudra découvrir les pages dans l’ordre, tel un véritable livre d’images. Allez zou, c’est parti !

La grande folie des coloriages (sans se tacher les doigts, ni table, ni murs, ni canapé !) peut enfin débuter : une petite palette de couleurs est disponible ainsi que plusieurs types de crayons. Nous regrettons déjà un choix quelque peu réduit de couleurs et de formes de pinceaux, vous en ferez rapidement le tour. Néanmoins, vos petites têtes blondes retrouveront l’ensemble des principales couleurs, et vous serez ainsi à même de réviser avec elles chacune d’entre elles.

La prise en main du soft par l’enfant ne doit guère poser de soucis, mais cette dernière est nettement plus accessible en mode portable : le coloriage au doigt est agréable, mais qu’il est fastidieux du bout de son Joy-Con !

Une barre de progression est visible dans le bas de l’écran, cette dernière se remplie au fil du coloriage. Chacun des éléments doit être colorié un à un, toujours sous les précieux conseils de Bob. Ainsi, libre à votre bambin de donner des couleurs improbables à toutes sortes de choses, tout en fignolant quelques détails comme le bec d’un animal ou l’étiquette d’une bouteille d’huile ! Bien entendu, l’objectif est de laisser l’enfant prendre plaisir sur le jeu et à ce titre, il n’est guère possible de dépasser. La surface de coloriage est clairement délimitée et il est très simple de gorger de couleurs chacune de feuilles disponibles, sans pour autant obtenir un gribouillis dont le résultat serait discutable (excepté pour papa et maman, qui resteraient émerveillés !).

Petit plus, et non des moindres, le soft propose quelques courtes histoires pour chacun des livres. L’enfant est ainsi amené à prendre part à de mini aventures qui mettent en scène ses coloriages, avec globalement, beaucoup de facilités. Arroser des plantes, faire traverser un canard d’un bout à l’autre d’un petit cours d’eau, ou encore réaliser une petite salade, sont autant d’activités ludiques disponibles. Quelques petits rappels de bon sens sont aussi soulignés avec finesse, comme la nécessité de se laver les mains avant de toucher les aliments. Le jeu se veut donc ludique et malin.

Quelques bavures

Malheureusement, tout n’est pas rose dans l’univers de notre Bob devenu mi pirate, mi chef de cuisine. En effet, certaines manipulations ne sont pas très fluides, notamment la découpe de légumes, quand ce n’est pas le jeu complet qui se met à bloquer. Nous avons dû en effet relancer le soft à deux reprises au cours de notre session de test, suite à des freezes intempestifs. La palette des couleurs peut aussi se montrer réticente à ranger, et la visibilité n’est guère la meilleure lorsqu’il s’agit de faire un peu de calcul : la mise au point se fait sur le hamster qui est dans le feu des projecteurs, tandis que le plan derrière est sombre… Alors qu’il est le siège de la réflexion de l’enfant.

Enfin, les proportions peuvent parfois prêter à sourire… le chat est aussi gros que la barrière qu’il escalade, le poivron représente plus du double de la casserole, etc. Des petits détails qui échapperont probablement aux plus jeunes, mais qui ne manqueront pas de faire sourire les grands !

Aussi, nous aurions apprécié davantage de sollicitations accessibles à l’enfant : ces petites activités restent quelque peu anecdotiques alors qu’elles sont vraisemblablement intéressantes dans leur conception. Néanmoins, le petit prix de Hamster Bob reste un atout permettant à tous les parents d’offrir un joli jeu de coloriage qui devrait ravir les plus jeunes, surtout avec la promotion actuelle. Finalement, c’est le prix d’un carnet de coloriages…

Le saviez-vous ?

L’apprentissage des couleurs chez l’enfant débute en général autour des deux ans. Plus l’enfant grandit et plus il sera à même de citer et de reconnaître une grande palette de couleurs. Le jeu s’avère donc est parfaitement adapté à la tranche d’âge ciblée, permettant aux plus petits de réviser leurs couleurs auprès de leurs parents autour de la console familiale.