La liste des joueurs disponibles dans Tennis World Tour 2

Lesquin, le 14 septembre 2020 – À quelques jours de la sortie de Tennis World Tour 2, NACON et Big Ant Studios sont heureux de révéler les 38 joueurs et joueuses de tennis disponibles en jeu. La simulation de tennis sera disponible le 24 septembre sur PlayStation®4, Xbox One et PC, et le 15 octobre sur Nintendo SwitchTM.

Tennis World Tour 2 permet d’incarner les plus grands champions et championnes de tennis. De Rafaël Nadal à Ashleigh Barty en passant par Roger Federer ou des « légendes » comme Marat Safin et Gustavo Kuerten (offerts avec les précommandes du jeu), Tennis World Tour 2 propose une liste impressionnante de joueurs et joueuses.

Alex De Minaur Daniil Medvedev Grigor Dimitrov Marat Safin* Alexander Zverev David Goffin Gustavo Kuerten* Nick Kyrgios Ashleigh Barty Denis Shapovalov Jannik Sinner Petra Kvitova Belinda Bencic Dominic Thiem John Isner Rafael Nadal Benoit Paire Elina Svitolina Karen Khachanov Roberto Bautista Agut Bianca Andreescu Fabio Fognini Kei Nishikori Roger Federer Borna Coric Felix Auger-Aliassime Kiki Bertens Stanislas Wawrinka Caroline Garcia Francis Tiafoe Kristina Mladenovic Stefanos Tsitsipas Casper Ruud Gaël Monfils Kyle Edmund Cori Gauff Garbine Muguruza Madison Keys

Tennis World Tour 2 proposera l’expérience la plus complète :

Des nouveautés attendues : la possibilité de jouer des matchs en double, jusqu’à 4 joueurs en local ou 2vs2 en ligne, un mode compétitif, un système de service amélioré et la notion de timing des frappes.

Plus de réalisme : les animations plus nombreuses augmentent la fluidité du jeu.

De nombreux modes de jeu : Mode carrière, match rapide, en ligne, tournoi, match classé ou Tie Break Tens, chaque joueur trouvera le format qui lui correspond.

Plusieurs courts officiels : Manolo Santana du Mutua Madrid Open, l’OWL ARENA de Halle ou les 3 courts de Roland-Garros : Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu.

Avec un gameplay plus réaliste et la possibilité d’incarner les plus grandes stars du tennis sur des courts de renommée mondiale, Tennis World Tour 2 est une simulation conçue pour satisfaire à la fois les fans de tennis et les gamers exigeants.