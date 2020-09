Hiei rejoint le casting de Jump Force

Bandai Namco Entertainment a annoncé que Hiei de YuYu Hakusho est en route pour rejoindre le casting de Jump Force dans le cadre de Characters Pass 2 !

Hiei rejoindra le Meruem de Hunter × Hunter et Shoto Todoroki de My Hero Academia, ainsi que deux autres héros de Jump qui seront annoncés à une date ultérieure et qui seront ajoutés au jeu Jump Force dans le cadre du DLC Characters Pass 2. Hiei devrait arriver cet automne sur PlayStation 4, Xbox One et Steam, et en 2021 sur Nintendo Switch. Le premier Pass Personnages est inclus avec la “Deluxe Edition” sur Switch ajoute Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh), Biscuit Krueger (Hunter × Hunter), All Might (My Hero Academia), Majin Buu (Dragon Ball Z), Katsuki Bakugo (My Hero Academia), Toshiro Hitsugaya (Bleach), Madara Uchiha (Naruto), Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach), et Trafalgar Law (One Piece) au jeu.