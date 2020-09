Le plein d’images et la playlist de Kingdom Hearts: Melody of Memory

Kingdom Hearts: Melody of Memory se dévoile un peu plus avec de nouvelles images. De plus, voici une liste de musiques qui est confirmée par l’éditeur.

Kingdom Hearts

“A Day in Agrabah”

“Arabian Dream”

“Destiny Islands”

“Go for It!”

“Hand in Hand”

“Hikari”

“Olympus Coliseum”

“To Our Surprise”

“Traverse Town”

“Under the Sea”

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

“Castle Oblivion”

“The Force in You”

Kingdom Hearts II

“Darkness of the Unknown”

“Roxas”

“Savannah Pride”

“Schezo Di Notte”

“Sinister Shadows”

“The 13th Struggle”

“Vim and Vigor”

“Working Together”

Kingdom Hearts II Final Mix

“The Other Promise”

Kingdom Hearts 358/2 Days

“Another Side -Battle Ver.-”

“Secret of Neverland”

“Vector to the Heavens”

Kingdom Hearts Re:coded

“Wonder of Electron”

Kingdom Hearts: Birth by Sleep

“Dismiss”

“Enter the Darkness”

“Hau’oli, Hau’oli”

“Rage Awakened -The OriginThe Encounter -Birth by Sleep Version”

Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance

“All for One”

“L’Impeto Oscuro”

“The Eye of Darkness”

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage

“Wave of Darkness I”

Kingdom Hearts III

“Let It Go ~Ari no Mama De~”

Kingdom Hearts Orchestra -World Tour- Album

“Destati”

Proposant aux fans plus de 140 morceaux et 20 personnages issus des différents titres de leur franchise adorée, KINGDOM HEARTS Melody of Memory leur donne l’occasion rêvée de revivre leurs moments préférés d’une façon inédite. Les porteurs de Keyblade traverseront des mondes Disney emblématiques et s’allieront avec des personnages Disney familiers au rythme de musiques inoubliables de la franchise KINGDOM HEARTS et de chansons indémodables des grands films de Disney.

Qu’ils soient seuls ou accompagnés de leurs amis et de leurs familles en mode Coop locale ou en mode multijoueur en ligne, les joueurs devront faire face à de nombreux ennemis et combattre des boss coriaces pour atteindre le haut du classement. À travers trois styles de jeu différents, les joueurs de tous âges pourront choisir le niveau de difficulté en fonction de leurs préférences : profiter des chansons et jouer avec des commandes simplifiées ou bien démontrer leurs compétences en utilisant des combos compliqués afin de battre tous les records.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory, un jeu de rythme et d’action inédit, sera disponible le 13 novembre 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One et Xbox One X.