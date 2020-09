Les figurines POP Pokémon arrivent en Europe

Funko Europe s’est associé à The Pokémon Company International pour lancer sa toute première collaboration européenne en octobre.

Nous allons lancer la collection Funko Europe x Pokémon avec deux des Pokémon les plus populaires au monde – les figurines Pikachu et Bulbizarre Pop! Vinyl, et de nouvelles figurines seront éditées en 2021

[LONDRES, 16 SEPTEMBRE 2020] : Funko, le principal créateur mondial de culture pop, a annoncé aujourd’hui un partenariat monumental – pour la première fois dans l’histoire en Europe de la société, Funko s’associera à The Pokémon Company International pour lancer une collection de figurines Pop! Vinyl Pokémon en octobre.

Pokémon, le phénomène venu du Japon, est l’une des plus grandes franchises de divertissement au monde et ce depuis plus de 20 ans. La famille de produits Pokémon comprend des jeux vidéo, des jeux de cartes à collectionner, une série TV de dessins animés, des films et des produits de consommation appréciés dans le monde entier.

Cette collaboration très attendue débutera avec les figurines Pop! Vinyl à l’image de Pikachu et Bulbizarre à partir d’octobre, et d’autres figurines seront éditées en 2021. La première collection de figurines sera composée d’un Pikachu Pop! Vinyl de 10 cm, d’un Pikachu Pop! Vinyl de 25 cm, d’un Bulbizarre Pop! Vinyl de 10 cm, et d’un Bulbizarre Pop! Vinyl de 25 cm.

Andy Oddie, directeur général de Funko (EMEA), se réjouit de cette collaboration : « C’est l’une des nouvelles opportunités les plus enthousiasmantes pour Funko de ce côté-ci de l’Atlantique – nous sommes ravis de proposer la ligne Pokémon Pop! Vinyl à nos fans européens. Ce n’est que le début, ouvrez l’œil ! »

Mathieu Galante, directeur des licences chez The Pokémon Company International (EMEA) ajoute : « Pokémon et Funko sont des marques emblématiques de la culture pop et, en tant que telles, sont ravies que cette collaboration permette aux fans partout en Europe, pour la première fois, d’ajouter une nouvelle dimension à leur expérience Pokémon. »

Les figurines Pikachu et Bulbizarre Pop! Vinyl seront commercialisées à partir d’octobre auprès des principaux détaillants européens : Smyths Toys Superstores (Royaume-Uni et Irlande), Toys Center (Italie), Fnac (France), Müller (Allemagne), Salling Group – Bilka BR et Føtex (pays Scandinaves) et El Corte Inglés (Espagne).