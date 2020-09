Dog Duty, un projet indépendant de six ans, se rebelle pour sortir sur Nintendo Switch

Avec SOEDESCO® Studios, Zanardi & Liza sort le jeu de stratégie en temps réel sur Nintendo Switch™, PlayStation® 4, Xbox One et Steam®

Rotterdam, Pays-Bas – 17 septembre 2020 — Sortie du jeu de stratégie en temps réel Dog Duty sur Nintendo Switch™, PlayStation® 4, Xbox One et Steam® Ce concentré d’action est l’aboutissement d’un projet de six ans développé par le studio Zanardi & Liza géré par deux personnes. L’an dernier, le co-développeur SOEDESCO Studios (studio de développement de l’éditeur SOEDESCO) a rejoint l’équipe pour surtout s’occuper de la version pour console du jeu. La toute nouvelle bande-annonce de lancement de Dog Duty présente un aperçu de l’action qui attend les joueurs.

Leonardo Zimbres, fondateur et développeur principal de Zanardi & Liza, s’est inspiré de sa propre personnalité et de ses expériences personnelles pour créer Dog Duty. Les souvenirs nostalgiques des jeux classiques et des séries télé comme Commandos, G.I Joe et Les Super Nanas ont participé à la conception de Dog Duty, un jeu de stratégie en temps réel aux graphismes rétro, assorti d’une bonne dose d’humour.

Ce petit projet sur PC s’est transformé en un jeu disponible sur de multiples plateformes. Avec l’aide de SOEDESCO Studios, Zanardi & Liza a réussi à sortir Dog Duty sur consoles. Leonardo se remémore cette collaboration fructueuse : « SOEDESCO Studios s’est concentré sur la version console du jeu, mais m’a également donné de nouvelles idées et m’a aidé à rendre Dog Duty beaucoup plus amusant à jouer ». Une interview avec Leonardo révèle les origines de Dog Duty et dévoile le processus de ses six années de développement.

À propos de Dog Duty

Prenez la tête d’une équipe de bons à rien et partez affronter le maléfique Commandant Octopus et son armée qui menacent la paix dans le monde. Dans cet amusant jeu de tactique en temps réel, vous vous lancez dans une guérilla pour pulvériser la vermine d’Octopus. Combattez sur le toit de votre véhicule en mouvement et voyagez d’île en île pour libérer des avant-postes et terrasser des boss coriaces dans leurs puissantes octo-machines. Pulvérisez cette bande de calamars, mais restez sur vos gardes, car ils sont bien armés !

Caractéristiques