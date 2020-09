SEGA AGES : le précurseur du RTS Herzog Zwei débarque sur Nintendo Switch

– Herzog Zwei rejoint la collection SEGA AGES avec un tutoriel inédit, du multijoueur en ligne et des sauvegardes modernisées –

Herzog Zwei est disponible dès maintenant sur l’eShop de la Nintendo Switch, au prix de 6,99 €. L’un des jalons essentiels du jeu de stratégie en temps réel, qui a influencé nombre de titres depuis sa sortie en 1989 sur Mega Drive au Japon (1990 en Europe), rejoint l’illustre collection SEGA AGES.

Les huit cartes de Herzog Zwei invitent les joueurs à trouver la bonne stratégie pour protéger leur base, accumuler des ressources et unités pour se développer et prendre le contrôle des avant-postes afin d’assurer la victoire finale. Aux commandes d’un robot volant polyvalent, qui mitraille l’ennemi, déplace et dirige les troupes sur le champ de bataille, il faudra équilibrer ses efforts entre affrontements et gestion des ressources pour protéger son territoire et envahir les terres ennemies. Réflexion, réflexes et rapidité d’exécution feront la différence contre les forces ennemies qui se dresseront en travers de votre route, contrôlées par l’IA ou par un autre joueur humain.

Quoi de neuf ?

Herzog Zwei bénéficie du sort réservé aux pépites du catalogue SEGA AGES pour son arrivée sur Nintendo Switch. Le moment est venu de découvrir ce joyau secret de la Mega Drive, et de profiter des améliorations suivantes :

Affûtez vos connaissances avec un tout nouveau tutoriel interactif.

avec un tout nouveau tutoriel interactif. Mesurez vos talents entre amis grâce au mode 2 joueurs en ligne inédit, en plus du mode local en écran partagé déjà présent dans le jeu d’origine.

grâce au mode 2 joueurs en ligne inédit, en plus du mode local en écran partagé déjà présent dans le jeu d’origine. Finis les mots de passe de niveau grâce à l’ajout d’un système de sauvegarde plus souple et actuel.

grâce à l’ajout d’un système de sauvegarde plus souple et actuel. Personnalisez la difficulté en fonction de votre niveau avec le nouveau « mode Helper ».

en fonction de votre niveau avec le nouveau « mode Helper ». Aiguisez votre sens stratégique avec le nouveau tableau d’armes et d’unités pratique pour se documenter rapidement sur les spécificités du jeu.

avec le nouveau tableau d’armes et d’unités pratique pour se documenter rapidement sur les spécificités du jeu. Revivez les moments les plus chauds avec les Save replays.

avec les Save replays. Personnalisez le jeu grâce aux diverses options d’affichage et au choix du fond d’écran.

Où le trouver ?

Herzog Zwei est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 6,99 €.

En savoir plus à propos de Herzog Zwei

Dans Herzog Zwei , les joueurs prennent le contrôle d’un robot volant pour évoluer sur de vastes champs de bataille dans le but de terrasser les forces ennemies, tout en assurant le développement de ses unités et la capture des avant-postes.

Utilisez les trois modes pour parvenir à vos fins : avion de combat, affrontement au sol et transport de troupes. Voyagez rapidement et convoyez vos unités vers les autres bases, gérez vos réserves d’énergie et infligez un maximum de dégâts en passant d’un mode à l’autre.

Contre l’intelligence artificielle ou vos amis en ligne (une nouveauté de cette version SEGA AGES), les affrontements sont dynamiques et tactiques en diable grâce au mélange RTS/Shoot’em up révolutionnaire pour l’époque. Si la complexité du jeu vous semble intimidante, le mode entrainement est un tutoriel parfait pour s’initier aux subtilités du gameplay. Avec le nouveau système de sauvegarde et de replay, Herzog Zwei est une pépite rétro idéale pour les nouveaux venus comme les connaisseurs de sa version d’origine, sortie il y a trente ans en Europe.

A Propos de SEGA AGES

SEGA AGES est une série de jeux classiques signés SEGA à destination de la Nintendo Switch™. Développé par M2, le développeur japonais connu pour ses portages de grande qualité de titres aussi légendaires que la série des SEGA 3D Classics sur Nintendo 3DS™, SEGA AGES entend connecter les jeux les plus marquants de l’héritage de SEGA avec les joueurs du monde entier. D’une sélection de classiques de console de salon à l’émulation parfaite de jeux d’arcade, SEGA AGES offre aux fans la possibilité de construire leur propre collection rétro.

SEGA AGES a fait ses débuts au Japon, en 1996 sur Saturn, avec SEGA Ages Vol. 1 Shukudai ga Tant-R , une compilation de portages améliorés des jeux d’arcade Puzzle & Action: Tant-R et Quiz Shukudai wo Wasuremashita . Avec le temps, la série SEGA Ages a grandi pour englober les portages améliorés de dizaines de jeux sur différentes plateformes. La série a également fait son apparition en Occident avec SEGA Ages : Volume 1 , une collection de portages améliorés de Space Harrier , OutRun et After Burner II , sortie en 1997 sur Saturn. Désormais, SEGA AGES connaît un reboot sur Nintendo Switch™, afin d’offrir les portages les plus fidèles de jeux Master System, Mega Drive et arcade pour la génération actuelle. Comme on peut s’y attendre de la part des génies rétro de M2, ces jeux vont conserver l’essence des productions originelles tout en bénéficiant de nouvelles fonctionnalités qui apportent un nouveau souffle au gameplay légendaire de ces productions d’antan.