Un indice de plus pour Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sur Nintendo Switch

Au cours de sa présentation EA Play Live, EA a annoncé vouloir porter sept jeux sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année prochaine. Quatre ont déjà été confirmés : Apex Legends, Burnout Paradise Remastered (sorti depuis peu), Lost in Random et FIFA 21 Legacy Edition. Il reste donc trois projets mystère…

Le site VentureBeat prétend connaître les plans d’EA. Le site avait déjà lancé les rumeurs sur l’arrivée d’Apex Legends sur Nintendo Switch. Rumeurs qui ont été confirmées lors du Play Live d’EA. Selon VentureBeat l’un des jeux portés sur Nintendo Switch par EA serait un jeu de Velan Studios. EA a signé un accord l’année dernière avec ce studio indépendant. Velan est apparu brièvement dans un teaser de l’EA Play qui mettait en valeur les jeux provenant de studios Indépendants publiés par EA. VentureBeat suppose ensuite qu’EA va porter son dernier jeu, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, sur la console Nintendo courant de l’année prochaine.

EA est ensuite passé aux remasters de jeux de course. Dans le prolongement de Burnout Paradise Remastered, VentureBeat pense que l’éditeur va ensuite sortir un remaster de Need for Speed: Hot Pursuit de 2010. Et ce point qui nous intéresse aujourd’hui. Need for Speed : Hot Pursuit Remastered a été évalué par le Comité d’évaluation et d’administration du jeu coréen (Korea’s Game Rating and Administration Committee), ce qui suggère qu’une annonce officielle est imminente.