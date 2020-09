Encore 21 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Une journée folle d’annonce.

Rejoignez l’équipage de Kat et partez à l’aventure dans Flipon, un match-3 arcade fun et plein de surprises ! Le jeu arrivera le 8 octobre sur la boutique en ligne de la console hybride.

Projection : First Light suit Greta, une fillette vivant dans un monde mythologique en ombres chinoises, dans son voyage à travers les cultures à la rencontre de héros légendaires, une quête radieuse à la recherche de l’épanouissement. Le jeu arrive aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch pour $19.99 USD / €17.99 / $24.99 AUD.

Projection : First Light suit les aventures de Greta, une fillette vivant dans un monde mythologique en ombres chinoises. Dans son voyage en quête d’illumination, elle sera aidée par les héros légendaires de chacune des cultures qu’elle découvrira. Avec des graphismes envoûtants et une bande-son surnaturelle utilisant des instruments anciens et classiques du théâtre d’ombres, Projection : First Light emmène les joueurs dans un voyage inclusif à travers l’évolution historique du théâtre d’ombres à travers l’Indonésie, la Chine, la Turquie et l’Angleterre du 19e siècle. Tôt dans son expédition, Greta prend le contrôle d’une source de lumière et apprend qu’elle est capable de la manipuler. Les ombres deviennent des murs et des plateformes, les énigmes rayonnent de solutions aussi inventives qu’élégantes, et les ennemis peuvent être dissipés. Projection : First Light aborde l’exploration du monde, le respect et la compréhension.

Macbat 64 sortira sur Nintendo Switch le 2 octobre à un prix de 1.99€.

Hidden Objects Collection sortira sur l’eShop comme en boutique le 2 octobre.

QUByte Interactive annonce 15 jeux:

Project Colonies: MARS 2120

Breakers Collection

WarDogs Red’s Return

HTR+ Slot Car Simulation

99Vidas Definitive Edition

Tinker Racers

The Crown Stones Mirrah

Super Hiking League

Rift Adventure

Knights Retreat

John the Zombie

Hoarding Simulator

FLATLAND Vol. 2

Savage Halloween

Red Ronin

Spooky Chase