Une grosse mise à jour pour Trials of Mana sur Nintendo Switch

Square-Enix mettra à jour Trials of Mana à la version 1.1.0 le 14 octobre.

Cette mise à jour ajoutera deux nouveaux modes de difficulté pour les amateurs de challenge, uniquement disponible via le New Game+ même si vous retomberez au Level 1.

La difficulté Very Hard est assez simple à comprendre, mais, la difficulté No Future est part conter le défi le plus important qu’on aura sur cet opus. Voici les principales informations:

– Bien entendu, un gros boost pour tous les ennemis

– Certaines capacités sont bloquées, les plus stronk du jeu

– Seulement 3 objets ustilisables par combat

– Les combats de boss ont un temps limité

Si vous sortez vainqueur, vous aurez le droit à de beaux chaussons:

Le jeu proposera d’autres ajouts, comme :

– Des objets puissants pourront être farmer avec les graines

– Possibilité de passer la cinématique de changement de classe

– Ajout de statues de déesse en or sur la carte du jeu

– Deux Chain Abilities : “Guidance of the Sacred Sword” rendra les alliés « invincibles » (ils ne tomberont pas sous les 1HP, du moins jusqu’à ce que vous les preniez en main), “Guidance of the Sacred Sword II” vous régénérera complément à chaque bataille gagnée.

Pour célébrer le 25e anniversaire de la sortie originale de Seiken Densetsu 3 sur Super Famicom, il y aura également une vente commémorative en ligne (au Japon) avec Trials of Mana à 30% de réduction (réduite de 6 578 ¥ à 4 604 ¥) du 14 octobre au 2 novembre. La collection Seiken Densetsu sera également à 50% de réduction pour la même période (réduite de 5 280 ¥ à 2 640 ¥).