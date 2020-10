Alwa’s Legacy (Nintendo Switch) – Le test

Histoire d’un héritage

Alwa’s Legacy c’est l’histoire de quatre potes qui ont combiné leurs talents pour réaliser Alwa’s Awakening, un jeu de plateforme/réflexion façon « Metroidvania », qui n’était pas inintéressant et ressemblait graphiquement à un jeu NES. Fort du succès de ce premier opus, ils ont lancé une campagne kickstarter fin 2019, en vue de financer une suite. Celle-ci s’est terminée avec succès et nous pouvons désormais re-découvrir le monde d’Alwa dans une suite qui peut se jouer indépendamment du volet précédent…

Alwa’s Legacy est donc toujours un « metroidvania » à l’ambiance « rétro », qui vous fera visiter le monde d’Alwa et où il faudra explorer des donjons, tout en faisant usage de pouvoirs et d’objets magiques que vous aurez la possibilité de faire évoluer. Mais cette fois-ci Alwa’s Legacy se pare de graphismes, façon SNES, de plus bel effet…

Amnésie quand tu nous tiens

Comme nous l’indiquions en introduction, nul besoin d’avoir joué au volet précédent pour comprendre l’histoire. Vous incarnez Zoe, le petit chaperon pourpre, armée d’un bâton magique. Notre héroïne se réveille, amnésique, dans le monde d’Alwa. Très vite elle apprend que sa destinée est de sauver le royaume d’Alwa de l’emprise du méchant Vicaire et de ses vassaux. Vous serez aidée dans votre quête par différents personnages, notamment la vieille sage Saga, qui vous expliquera que vous devrez récupérer des pierres magiques pour sauver le royaume… Détail amusant, tout le monde semble plus ou moins vous connaitre (dont le Vicaire). En soit, rien d’exceptionnel, ne vous attendez pas à une histoire aux multiples rebondissements. Vous croiserez quelques PNJ’s (et même un cochon trop mignon) qui vous donneront quelques quêtes, mais cela participera toujours à votre progression dans le jeu. Car c’est bien de cela qu’il est question dans ce type de jeu, l’exploration et pour ça, il y a de quoi faire…

Retour à Alwa

La carte est relativement grande et les zones de jeu que vous traverserez sont plutôt variées. Allant des sombres catacombes aux villages colorés, sans oublier les marais putrides et les cryptes glaciales. Vous aurez d’ailleurs la possibilité de créer des points de téléportation entre les zones en « améliorant » un point de sauvegarde, afin de faciliter vos déplacements, soyez toutefois judicieux dans les emplacements, car il vous en coutera 1 diamant vert/larme qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. Même si toutes les zones sont « virtuellement » visibles dès le début du jeu, il faudra compter sur vos capacités et les améliorations que vous obtiendrez au court de votre quête pour y accéder. D’ailleurs vos capacités, parlons-en ! Vous trouverez rapidement un bâton magique, qui outre la possibilité de frapper vos ennemis vous permettra de créer un bloc pour faciliter votre ascension, de générer des bulles d’air pour prendre un peu de hauteur et aussi de lancer des boules de feu pour déblayer les planches de bois qui empêchent votre progression ou atteindre des cibles un peu lointaines. Les différents tableaux qui se succèdent feront d’ailleurs appel à toutes ces capacités (parfois à la suite) pour progresser. À cela s’ajoute également des artefacts magiques qui vous permettront, entre autres, de rester plus longtemps sous l’eau, de briser des colonnes de pierre, etc… Notez également que vous pourrez débloquer, moyennant des orbes à collecter, des améliorations pour les pouvoirs de votre bâton, vous pourrez ainsi projeter les blocs que vous avez créé, lancer deux boules de feu, etc… Le tout répond parfaitement bien et l’utilisation réfléchie de vos pouvoirs vous permettra de résoudre les énigmes les plus retorses.

L’Alwa du bâton

En soit le jeu n’est pas forcément compliqué, même si certaines énigmes vous demanderont une petite dose de réflexion. La plupart demandera une utilisation de vos compétences magiques dans un ordre précis, tout en étant minutieux dans vos sauts. Certains se présenteront également sous la forme d’un casse-tête, où il faudra diriger un bloc dans la bonne direction pour actionner un interrupteur. Certains niveaux vous mettront également sens dessus dessous et il faudra jouer de la gravité pour avancer en laissant tomber vos blocs au bon endroit… Des mini-boss et des boss se dresseront face à vous et les affronter demandera un certain doigté, mais une fois leurs patterns assimilés vous n’aurez pas trop trop de mal à en venir à bout ! Même si le jeu n’est pas très dur de prime abord, il peut s’avérer vite compliqué pour qui n’est pas habitué. Les développeurs ont eu la bonne idée de rajouter un mode « assisté » qui simplifiera la vie des novices. Les points de reprises se feront alors depuis le tableau où vous êtes mort et non depuis votre dernier point de sauvegarde, vous serez également averti par un son et une vibration si le tableau dans lequel vous entrez contient un trésor. Sachez toutefois qu’il est possible d’activer ou désactiver ces options à loisirs en cours de partie, ce qui permet de corser un peu la difficulté une fois que l’on se sent plus en confiance… Et ce n’est pas la bonne centaine de vie (si pas plus) que vous perdrez qui nous fera dire le contraire…

Les recoins d’Alwa

Le jeu est plutôt long, comptez une bonne huitaine d’heures pour finir le jeu et rajoutez quelques heures en plus si vous voulez récupérer tous les bonus de vie et toutes les orbes cachés dans les différentes zones du jeu. Il y a également 24 succès à débloquer (certains ne sont d’ailleurs pas évidents), de quoi rajouter l’envie de revenir se promener sur les terres d’Alwa pour les chasseurs de 100%. C’est d’ailleurs toujours avec plaisir que l’on reprendra une partie. L’univers du jeu est vraiment joli, tout est en pixel art avec des graphismes et des animations qui n’ont pas à rougir face aux plus beaux jeux de la SNES. Les décors sont vraiment magnifiques et colorés, en plus d’être vivants (par exemple quand des oiseaux s’envolent lorsque l’on s’approche d’eux…), les mouvements de notre personnage principal sont très fluides, tout comme ceux des ennemis. Niveau sonore, c’est un sans-faute également, que ce soit au niveau des bruitages, mais aussi des musiques (toujours dans un esprit rétro) ; composées avec brio par RushJet1. Tous ces petits détails contribuent à l’immersion dans le jeu. L’univers est gentillet et les monstres ne font pas peur, il devrait plaire aux petits comme aux grands, un vrai petit dessin animé de pixel.