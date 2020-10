Top des ventes de la semaine au Japon: la belle sortie de Mario Kart Live

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 12 au 18 octobre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

La plus grosse sortie de la semaine est Mario Kart Live : Home Circuit sur Nintendo Switch, qui connaît des débuts prometteurs avec 73 918 exemplaires vendus. Le taux de vente est un peu bas (54%), mais cela montre que Nintendo a livré suffisamment d’exemplaires pour une fois. Puisque Nintendo espère clairement que Mario Kart Live : Home Circuit sera le cadeau de Noël le plus apprécié des enfants, nous devrons attendre janvier pour voir les performances de ce jeu unique. La deuxième sortie dans ce classement de la semaine est assez inattendue : c’est la version commerciale de Moon, disponible depuis un an sur l’eShop. Ce JRPG culte a connu de fortes ventes sur la boutique Nintendo lors de son lancement, et sa sortie tardive en physique s’est plutôt bien passée.

01./00. [NSW] Mario Kart Live: Home Circuit – Mario Set / Luigi Set <RCE> (Nintendo) {2020.10.16} (¥9.980) – 73.918 / NEW <54,00%>

02./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 34.547 / 5.862.668 (-8%)

03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 27.303 / 1.696.146 (-19%)

04./04. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 14.797 / 345.045 (-33%)

05./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.928 / 3.220.146 (-14%)

06./00. [NSW] Moon: Remix RPG Adventure <RPG> (Onion Games) {2020.10.15} (¥8.000) – 10.154 / NEW

07./01. [PS4] FIFA 21 # <SPT> (Electronic Arts) {2020.10.09} (¥7.909) – 7.111 / 46.263 (-82%)

08./07. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 6.720 / 3.766.636 (-6%)

09./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.471 / 1.531.498 (-6%)

10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.301 / 3.855.901 (-4%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch sont passées sous le seuil des 100 000 consoles, mais elles restent exceptionnellement fortes pour la période avec 95 582 consoles vendues. Malgré la sortie de Mario Kart Live : Home Circuit, Nintendo a en fait expédié moins de consoles au Japon pendant la semaine 42 (108 575 unités pendant la semaine 41). Et malgré cette petite baisse, les ventes restent beaucoup plus élevées qu’en 2019 au cours de la même semaine (54 067 consoles).