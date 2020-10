Un trailer histoire pour Immortals Fenyx Rising, comme un air de déjà vu…

Ubisoft semble vraiment tout faire pour promouvoir son jeu, avec ce nouveau trailer histoire qui … insiste ?

Quatre Gardiens Dieux déchus qu’il faut ré-vigorifier pour battre un grand méchant, ça vous rappel quelque chose ?

La parallèle avec Breath of the Wild sera aussi présent avec l’histoire, en plus du gameplay, et du monde de jeu. A vous les débats. pour la route, démo jouable est à présent disponible pour les joueurs Stadia. Oui, il doit encore en exister quelques uns.

Découvez-en plus sur le voyage de Fenyx en regardant le Story Trailer. Un conte sur les dieux, raconté par les dieux… avec quelques rebondissements inattendus ! Une aventure drôle et épique vous attend ! Il est temps de répondre à l’appel ! Immortals Fenyx Rising sera disponible le 3 décembre 2020 sur Stadia, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Switch, Epic Games et Uplay.