Le prochain Octopath Traveler sur console reconfirmé mais…

Tandis que le magazine nippon « Famitsu » reste toujours aussi inaccessible au monde. C’est avec parcimonie qu’on accède à son contenu : aujourd’hui, il s’agit d’Octopath Traveler qui fait parler. En effet, le producteur des jeux demande aux joueurs consoles de salon d’être patients concernant un nouvel opus. Ce n’est pas la première fois que les studios (Square Enix et Acquire) font cette demande et essaye de calmer l’impatience des fans.

Il est ajouté dans l’article en question qu’avec l’approche du Gatcha & Free to Play sur Smarthhones « Octopath Traveler Champions of the Continent » qui sort le 28 Octobre et son contenu additionnel payant comme gratuit, prévu sur au moins deux ans. Il faudra donc attendre un certain temps pour avoir des nouvelles au sujet de la prochaine itération de la licence, qui avait déjà été confirmée par le studio Acquire ayant travaillé au développement sur Nintendo Switch et qui a donc été reconfirmé par Mr. Tomoya Asano, et Mr. Yuuki Yokoyama, les planning producteur et producteur de la licence Octopath chez Square Enix.

Les deux messieurs ont aussi ajouté qu’il étaient déjà confrontés à des difficultés avec Bravely Default et invitent les fans à découvrir le second opus de cette saga-là quand il sortira enfin sur Nintendo Switch.

«J’ai hâte de jouer moi-même à Tairiku no Hasha (champions of the continent) au lancement. En ce qui concerne le prochain jeu sur console de la série Octopath Traveler que nous avons mentionné dans le passé, il semble que cela prendra un peu de temps avant que nous puissions révéler plus d’informations. Désolé pour ça. Pour l’instant, je serais reconnaissant à nos fans qui jouent sur console de découvrir le prochain Bravely Default II . » Tomoya Asano.

À ce jour, on ne sait pas si le prochain Octopath sera une suite ou un portage du prequel à venir sur téléphone, ou quoi que ce soit d’autre.