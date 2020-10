Le plein d’images pour Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sur Nintendo Switch

Un récit qui se déroule 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild…

Voyagez dans le passé et tentez d’empêcher la destruction du royaume dans Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sur Nintendo Switch !

Un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le sort d’Hyrule est plus que jamais sur le point de se jouer. Menez vos forces au combat et affrontez la puissance du Fléau Ganon dans le conflit ultime pour la survie du royaume.