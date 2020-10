Flipon (Nintendo Switch) – Le test

Cocorico !! Avis à tous les amateurs de Panel de Pon/Tetris Attack, ce mois-ci le rennais Damien Mayance, co-fondateur de Pixelnest studio (Steredenn, Night call…) nous délivre un jeu de reflexion de type Match-3 qui est disponible sur Nintendo Switch et publié par Plug in Digital au prix de 5,99€. Allons mettre à l’épreuve nos méninges (et nos nerfs) sur Flipon, Space Puzzle Adventures.

Au premier démarrage du jeu nous avons droit à un tutoriel rapide où nous apprenons à déplacer les flipoblocks. Rien de compliqué pour la prise en main; il s’agit de déplacer un curseur de deux cases horizontales qui viennent se superposer sur deux flipoblocks (ou un, s’il est seul) et, appuyer sur le bouton A permet de les permuter. Lorsqu’au minimum une ligne ou une colone de trois flipoblocks de la même forme/couleur sont alignés, ils sont minés et disparaissent. Autre point sympathique du gameplay, il est possible d’accélerer la montée des blocs inférieurs en pressant le bouton B, pour réaliser de meilleures figures.

Une fois cette mise en jambe passée, nous avons accès au menu principal et différents choix s’offrent à nous :

Tout d’abord, le mode campagne où nous suivons KAT, aventurière spatiale partie miner des flipoblocks sur les planètes voisines afin de les revendre pour se payer une vie de rêve. Ce sont donc cinq planètes comportant quinze niveau chacune (donc 75 stages) au bout desquels il faudra venir. A mi-parcours et en fin de chaque monde, un boss, en général assez loufoque, viendra nous titiller. Nous aurons ainsi l’occasion de rencontrer Space Sheriff le canard cowboy qui parle Franglais, Mad Matic le robot matheux et completement megalo, Lomeo le poulpe-crabe charmeur, avec son accent hispanique et qui veut ajouter Kat à la longue liste de son harem, Piratou l’étoile pirate de l’espace en formation ou encore Pyragreed la déesse de l’avidité. On laisse dla surprise du dernier boss qui est plutôt du type à renaître de ses cendres.

Tout au long de notre voyage, ce sont cinq modes qui s’alterneront pour notre plus grand plaisir et parfois pour notre plus grande angoisse. Il nous faudra remplir des objectifs, comme par exemple réaliser un certain nombre d’enchainements et de lignes d’autant de flipoblocks déterminés, survivre un temps défini, battre un boss en duel, résoudre des puzzles et des défis.

Le mode Score Attack s’adresse directement aux afficionados du scoring. Les lignes supérieures à trois flipoblocks, les enchainements et autres actions demandées dans les objectifs du mode campagne valent ici un nombre de points qui sont multipliés par les combos. De quoi s’auto challenger, jouer avec ses amis ou se comparer au reste du monde avec le classement mondial prévu à cet effet.

Le mode challenge est un générateur procédural de défis et le mode versus, comme son nom l’indique, propose des combats en un contre un mais, en local seulement ou contre la console. Pas de versus online, à notre grand regret.

Graphiquement le jeu adopte le style parfait pour ce genre de titre. Enfantin, coloré à souhait, un design entre le manga et la BD occidentale et des flipoblocks carrés contenant une forme géometrique différente pour chaque couleur (merci pour les daltoniens), pourvues d’un visage qui change d’expression en fonction de la situation; par exemple les flipoblocks paniquent et se mettent à suer si nous sommes près d’atteindre le plafond et donc de perdre la partie.

Lorsque nous passons des heures à faire bosser la matière grise et les reflexes sur un jeu il est important d’avoir des thèmes musicaux à la fois doux mais entrainants, motivants et surtout pas trop répétitifs pour nous accompagner. Et bien c’est ce que propose la musique de Flipon sur son long morceau de presque six minutes pour les missions à objectif ou de survie que nous pourrons pleinement apprécier sur le mode Score Attack, puisque le mode Campagne comporte des stages avec une fin rapide suite à l’atteinte des objectifs fixés. Ainsi, nous passerons d’une musique calme façon Farm together bien plaisante avec ses quelques notes de piano/guitare à une drum and bass endiablée aux sons criards de synthétiseur en passant par du métal, de l’electro et quelques autres styles. Il y a même un passage qui pourrait rappeler à certains connaisseurs un interlude à la Manu Chao. Un autre morceau de deux minutes et demi, dans un style jazzy à tendance experimentale est aussi présent dans les missions challenge du mode campagne par exemple. Bref nous aimons la bande son qui colle bien à toute cette ambiance loufoque que nous sert Flipon, du menu principal aux trefonds du Score Attack.

Dans l’ensemble des différents modes, si nous nous penchons sur la difficulté du titre, les débuts sont assez simples et permettent de s’approprier les bases, mais le jeu se corse assez rapidement. Sans être insurmontable il donnera du fil à retordre aux novices du genre. Pour la durée de vie, aux vieux de la vieille il ne faudra que quelques heures pour finir le mode campagne et le reste du menu dépendra de chacun, en fonction de son apétance et de sa fréquence de jeu sur le style puzzle game.

Le gameplay est très bon et même si la base est empruntée à de gros hits du flip panel il y a des éléments originaux qui viennent nous pourrir la vie comme il se doit comme, le changement de flipoblocks inopiné, les vents de blocs (qui ajoutent des pièces tombées du ciel, sur le haut de la pile) pour ne citer qu’eux. Pour ce qui reste du classique, lors de duels, les attaques de votre adversaire provoqueront l’envoi de “dechets” en haut de votre écran. Ce sont des moceaux de pierres immuables que vous ne pourrez faire disparaitre qu’en réalisant des lignes ou colones mitoyennes à ce handicap.