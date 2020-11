18 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Et hop, une nouvelle fournée.

Préparez-vous pour une quête aux trésors épique avec Captain Sabertooth and the Magic Diamond, un jeu d’aventure et de plateformes de pirates pour toute la famille ! Captain Sabertooth and the Magic Diamond sortira ce vendredi 20 novembre pour $34.99.

Jouez le rôle de Pinky ou de Sunniva, et rejoignez l’équipage du légendaire capitaine des pirates Sabertooth, à la recherche d’un mystérieux diamant magique. Voyagez dans un monde sublime et dangereux à la fois, en naviguant entre les îles et en explorant les ports des pirates, les plages exotiques et les ruines anciennes. Recherchez le trésor, collectez des améliorations et de nouvelles aptitudes, et luttez contre le maléfique Maga Khan et son armée !

Demong Hunter et Dungeon Limbus sont annoncés sur Nintendo Switch.

Demong Hunter voit les joueurs essayer de retrouver la paix dans le monde en le débarrassant des insectes ennemis connus sous le nom de “Demong”. Les joueurs ont le choix entre six classes, chacune avec des compétences spéciales différentes et un style d’attaque unique, et combattent à travers les nombreux niveaux du jeu, vainquent le démon et collectent de l’or et des artefacts en cours de route ! Développé par LinkTown (Dungeon Breaker Heroes, Dungeon iDoll, etc.), Demong Hunter est sorti sur smartphone en 2014, et a connu deux suites sur mobile à ce jour, le premier jeu arrivant à Switch en 2020.

Dungeon Limbus se déroule dans un monde mystérieux situé quelque part entre la mort et la résurrection, où vous et une équipe d’aventuriers partez à la recherche de souvenirs perdus à l’intérieur des donjons générés au hasard du jeu. Le jeu propose de nombreuses quêtes à accomplir ainsi que de multiples fins à découvrir, où même si vous mourez, vous reviendrez à la vie… vous découvrirez bientôt si c’est une bénédiction ou une malédiction cependant !

Fault – Milestone Two Side: Above annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie le 3 décembres.

Micetopia sortira le 20 novembre pour 4.99€.

Educational Games for Kids arrive demain pour 12.95€.

Convient aux garçons et aux filles de 3 à 18 ans. Un pack de 21 jeux différents avec 51 variations qui éduquent de différentes manières comme: les réflexes, la logique, les mathématiques, la mémoire et la connaissance. Gardez une trace des progrès de votre enfant avec nos statistiques. Tous les jeux ont des commandes faciles à apprendre avec des choses intéressantes et amusantes à faire.

Rover Mechanic Simulator sortira également sur la Nintendo Switch.

Dungeon of Nazarick est en cours de développement sur la Nintendo Switch.

Steampunk Tower 2 sortira le 4 décembre 2020 sur le Nintendo eShop à un prix de 9.99€.

Affrontez un ennemi jamais vu auparavant dans une guerre mondiale qui dure depuis trop longtemps. Lord Bingham est de retour sur l’arène internationale et il a besoin d’une personne aux réelles compétences de commandement. Dans une base secrète, cachée dans les montagnes espagnoles, se trouve l’énorme porte-aéronefs qui transporte la tour de combat, sous votre responsabilité, ainsi qu’une équipe de spécialistes qui exécutent des missions spéciales.

In Celebration of Violence arrivera sur Nintendo Switch le 26 novembre.

SOLAS 128 sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.

En tant que voyageurs temporels extra-terrestres, vous devrez vous aventurer sur une étrange planète appelée “La Terre” afin de porter secours aux Orbees, une mystérieuse espèce capable de vous aider à créer tout un panel de gadgets. Utilisez chacun d’entre eux, combinez vos aptitudes et élaborez votre stratégie pour sauver vos amis. Utilisez vos neurones et votre complicité pour survivre, mais n’oubliez jamais la devise de l’Académie: BFF or Die! Si vous aimez vous éclater en famille ou entre amis bien assis dans votre canapé, alors BFF or Die est fait pour vous ! Le mode multijoueur local offrira une toute nouvelle expérience amusante. Le mélange entre action et réflexion vous amènera à devoir réfléchir en pleine action, et parfois même… ce sera la panique!

Le jeu sort vendredi pour $7.99.

Ramp Car Jumping arrive sur Nintendo Switch aussi le 20.

Un jeu de course, d’envol et de destruction rapide et effréné dans lequel vous dévalerez de gigantesques tremplins de ski et vous envolerez pour tout casser sur votre passage. Sautez, tournoyez, foncez et faites des tonneaux. Plus vous allez vite, plus vous vous envolez loin et plus vous faites de dégâts.

Death Tales sortira le 3 décembre sur Nintendo Switch.

Embarquez pour une aventure en tant que nouveau Reaper devenu voyou! Collectez de l’équipement et des sorts, apprenez de puissantes attaques contre des hordes d’ennemis, terminez des quêtes pour un casting de personnages originaux et faites des choix difficiles dans ce monde 2D sombre mais richement illustré. Jouez seul ou avec un ami dans une coopérative locale et servez la mort ensemble! Plus de 40 pièces d’équipement à acquérir pour personnaliser votre Reaper et vous aider au combat! Trouvez de l’équipement dans une variété de coffres bien cachés ou utilisez les âmes que vous collectez comme monnaie pour acheter des objets au vendeur local, Fiona. Assurez-vous de revenir chaque jour, car son inventaire change! Mélangez et associez les armures et exploitez la puissance des compétences uniques telles que les boules de feu, la capacité de geler les ennemis, les ailes d’ange vous permettant de planer en sécurité, d’invoquer des météores du ciel et même de frapper des licornes! Joignez vos forces avec un ami localement. Pendant le jeu local, le joueur 2 incarne Spaura, le porteur de l’âme du faucheur. Frayez-vous un chemin à travers 30 niveaux magnifiquement conçus, aidez des personnages colorés à travers diverses quêtes secondaires et remplissez vos devoirs de faucheuse en collectant des âmes pour la mort. Des primes quotidiennes sont disponibles auprès de divers PNJ.

Bonheur, succès, richesse, drames, scandales et chute. Dans Celebrity Life, vous allez vivre tout ça. Embarquez-vous pour un voyage à travers une réflexion immersive sur la vie des gens que nous suivons et dont nous parlons. Les célébrités! Vous allez enfin pouvoir devenir l’une d’entre elles. Celebrity Life vous permet de mener la vie de la personne que vous avez probablement toujours rêvé d’être. Réalisez vos rêves et essayez de devenir une célébrité internationale. Gagnez de l’argent et claquez-le dans des produits de luxe. Chouchoutez vos fans et battez vos rivaux. Arrivez au sommet de la gloire. Mais attention. La célébrité, c’est aussi des responsabilités, un travail acharné et des choix difficiles. La chute n’est souvent qu’à un pas.

Vous vous êtes probablement déjà demandé ce que vous feriez si vous aviez des tonnes d’argent liquide à dépenser. Ne vous en faites pas. Pour rester au top, les célébrités doivent avoir un niveau de vie élevé. Les beaux vêtements, les meubles et autres accessoires, ça peut coûter très cher. De l’argent, vous n’en aurez jamais trop. Au contraire, il vous en faudra toujours plus. Un combat équitable? Pas dans ce métier. Si vous voulez avoir votre chance, vous allez devoir tricher, mentir, faire semblant et vous allez devoir sourire. N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin d’être le meilleur. Vous avez seulement besoin que les autres soient pires. Il ne peut y en avoir qu’un! Un qui écrase ses rivaux. Un qui monte au sommet. Un qui gagne. Ce sera peut-être vous … ou peut-être pas.

LoveKami: Divinity Stage sortira sur Nintendo Switch d’ici peu.

Azur Lane: Crosswave sortira le 19 février prochain.

The Casino: Roulette, Video Poker, Slot Machines, Craps, Baccarat sortira demain sur Nintendo Switch pour 9.99€.