Yoruichi Shihōin (Bleach) débarquera dans Jump Force

Disponible depuis cet été sur Nintendo Switch, Jump Force version Switch propose le Character Pass 1 inclu mais pas le Character Pass 2 qui diffuse encore des personnages jouables.

Meruem (Hunter × Hunter) et Hiei (Yū Yū Hakusho), c’est Yoruichi Shihōin (Bleach) qui arrivera en 2021 dans le jeu sous le format de DLC. On sait aussi que le dernier personnage du Pass 2 sera Giorno Giovanna de JoJo’s Bizarre Adventure (arc Golden Wind).

Yoruichi Shihōin est l’ancienne Capitaine de la Deuxième Division du Gotei 13, ainsi que des Services d’Espionnage. Ayant abandonnée ces deux postes, elle travaille actuellement avec Kisuke Urahara et Tessai Tsukabishi dans la Boutique Urahara, située dans le Monde Humain.

Yoruichi est intelligente et pleine d’esprit, elle possède une grande connaissance de la Soul Society et de ses fonctionnements, car elle était l’ancien chef de l’Onmitsukidō et le capitaine de la 2ème Division. Bien que née dans la noblesse, elle agit différemment de la plupart des autres nobles, de la même manière que Kaien Shiba. Par exemple, elle a demandé à Soi Fon de parler avec elle sans employer de suffixe honorifique, mais a finalement accepté à contre-cœur, sous la demande de Soi Fon, d’être appelée « Yoruichi-Sama » (« Dame Yoruichi » dans le dub). Une autre preuve de son excentricité est qu’elle parle dans un dialecte généralement utilisé par les aînés, par exemple lorsqu’elle s’identifie en tant que «washi» dans sa forme de chat ou humaine (un terme qu’emploient en général les hommes âgés pour se définir) plutôt que des termes plus féminins, comme «watashi» ( uniquement pour la version japonaise).

Bien que relativement calme et mûre quand une situation le réclame, Yoruichi est tout à fait décontractée et espiègle, souvent taquinant ou batifolant avec des plus jeunes qu’elle, par exemple avec Ichigo Kurosaki à la source thermale souterraine, avec le jeune et impétueux Byakuya Kuchiki, avec Soi Fon avant qu’elle soit capitaine, ou avec Kisuke Urahara, ami d’enfance, ancien subordonné et ex-capitaine. Yoruichi aime boire du lait, ce qui correspond au fait qu’elle puisse se transformer en chat.

Yoruichi Shihōin est née princesse du Tenshiheisōban (天賜兵装番, Maison des engrenages religieux), dans la famille Shihōin, une des quatre familles nobles. Elle a grandi au manoir Shihōin dans le Seireitei de la Soul Society, avec ses amis d’enfance Kisuke Urahara et Tessai Tsukabishi. Durant cette période ils ont joué ensemble quotidiennement dans le terrain d’entraînement de la colline du Sōkyoku, que Urahara a construit alors qu’ils étaient des enfants.

Plus tard Yoruichi est devenue le commandant du corps de la milice exécutive de l’Onmitsukidō, étant ainsi la 22ème tête de la famille de Shihōin, la première femme à jamais tenir cette position. Une certain temps plus tard elle monta au grade de commandant en chef de l’Onmitsukidō car la position est traditionnellement tenue par les têtes de la famille de Shihōin. Elle a par la suite obtenu le rang de capitaine de la 2ème Division du Gotei 13 et a unit les anciens bras militaires séparés ensemble comme cela est traditionnellement fait par sa famille. Plus tard elle a décidé de changer son rôle direct dans l’Onmitsukidō en passant de commandant du corps de la milice exécutive, qui est la position traditionnellement tenue par le commandant en chef, à commandant du corps de correction. Tandis que Yoruichi était commandant de l’Onmitsukidō, elle a engagé Soi Fon en tant que garde du corps personnel. Reconnaissant son talent, elle est devenue un mentor et une amie. Elle a enseigné à Soi Fon la plupart des techniques que celle-ci connaît actuellement. Durant son temps dans la Soul Society, elle a créé beaucoup de techniques impliquant le Hohō, et en a enseigné certaines chose à Byakuya.

Environ 110 auparavant, Yoruichi a recommandé Kisuke Urahara, son 3ème siège, au poste récemment vacant de capitaine de la 12ème Division après que l’ancien capitaine Kirio Hikifune ait été promu. Avant de présenter Urahara, Yoruichi a eu un combat d’entraînement avec lui au terrain d’entraînement de la colline de Sōkyoku, et avant de rentrer aux quartiers de la 2ième division, elle a informé celui-ci qu’elle l’avait recommandé pour cette position de capitaine. Soi Fon déclara ensuite à Yoruichi qu’elle surestimait les capacités d’Urahara et qu’elle pensait déjà que c’était une erreur de l’avoir nommé commandant du corps de l’unité de détention. Soi Fon a continué en déclarant qu’il ne méritait pas une telle position. Yoruichi admis qu’Urahara n’était pas vraiment très travailleur, elle écarta les critiques de Soi Fon et déclara, espiègle, que son intérêt envers lui laissait penser à des connotations romantiques, que Soi Fon nia avec ardeur. Après avoir passé la journée à suivre Urahara autour de la Soul Society en prenant des notes, Soi Fon est revenu aux quartiers de la 2ème division pour montrer à Yoruichi l’évidence du manque de compétences d’Urahara pour devenir capitaine. Soi Fon est arrivée et a trouvé Urahara en train de parler avec Yoruichi, il lui déclara qu’il allait passer l’examen de compétence de capitaine, et Soi Fon resta bouche bée. Yoruichi confirma et déclara qu’elle assistera aussi à l’examen. Elle expliqua que normalement uniquement les capitaines sont autorisés à être présents mais qu’elle avait demandé une autorisation exceptionnelle pour permettre que Soi Fon soit présente. Celle-ci fut d’abord étonnée du fait qu’elle doive y assister mais Yoruichi lui dit qu’il n’y avait pas de raison qu’elle garde ses sentiments secrets, et qu’elle avait tout de suite vu qu’elle était attirée par Urahara, et elle nia encore une fois. Yoruichi expliqua qu’elle savait qu’elle avait suivi Urahara toute la journée. Soi Fon admis qu’elle l’avait suivi mais que c’était uniquement pour lui montrer qu’il était paresseux, incompétent, et indigne de son éloge. Elle lui remis ses notes, celle-ci les lues et commenta qu’elles étaient extrêmement détaillées. Urahara ne nia pas les informations présentes dans le rapport, Soifon fut choquée de voir qu’il était si honnête en confirmant ses actions apparemment non professionnelles. Yoruichi, non surprise, railla qu’Urahara ne changerait jamais et félicita Soi Fon pour son intelligence et sa collecte de renseignements. Au début, Soi Fon fut heureuse, jusqu’à ce qu’elle se rende compte que Yoruichi considérait ses notes non pas comme une collecte de renseignements mais plutôt comme une lettre d’amour. Soi Fon fut affligée, mais Yoruichi rit et lui dit de se détendre car elle plaisantait. Ils alors été interrompus par l’arrivée d’un membre de peloton signalant que l’on avait trouvé les personnes qu’Urahara cherchaient. Soi Fon a répondu que s’il ne retournait pas à temps pour l’examen il ruinerait aussi bien la réputation de la 2ème que celle de Yoruichi ; celle-ci déclara simplement à Urahara de se dépêcher de faire son devoir et dit à Soi Fon de venir l’aider à faire les préparatifs.

Yoruichi est vue plus tard parmi les autres capitaines attendant le début de la cérémonie. A l’arrivée d’Urahara aux quartiers de la 1ère Division, où il a été autrefois présenté aux autres capitaines, il est réprimandé par Yoruichi pour être si peu disposé, et elle lui dit qu’il était maintenant un capitaine, qu’il devait donc arrêter de faire le crétin et avoir un peu de dignité.