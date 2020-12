Body of Evidence le 17 décembre sur Nintendo Switch

Devenez spécialiste de l’enlèvement de cadavre. En tant que « nettoyeur », vous devez vous débarrasser du cadavre et faire disparaître toutes les preuves. N’oubliez pas : le temps presse. Agissez vite, utilisez les bons outils et ne faites pas tout capoter…

Le jeu arrive sur l’eShop le 17 décembre pour 9.99 EUR/USD.

Cachez le cadavre dans un casier, jetez-le dans la mer ou mettez-le dans un tonneau rempli d’acide : à vous de choisir !

Commencez par des nettoyages faciles, puis gravissez les échelons en remplissant de nouveaux contrats.

Chaque mission est unique et vous obligera à faire preuve de rapidité et de professionnalisme !

Développez votre propre style, acceptez des missions de la part des policiers ou de la mafia et trouvez un moyen unique de les accomplir.

Rencontrez de nouveaux personnages en cours de route. Découvrez une intrigue pleine de rebondissements,

avec des scènes sanglantes à faibles polygones, un humour mordant et des tonnes de références.

Restez sur vos gardes, attendez-vous à l’imprévisible et surtout… ne laissez aucune preuve.

Vous ne parvenez pas à ouvrir la porte ? Prenez votre crochet et déverrouillez cette serrure.

Utilisez une serpillière, une brosse avec du savon ou un tuyau d’arrosage qui traîne dans les parages pour faire disparaître tout ce bazar.

Vous devriez probablement utiliser du luminol pour révéler la présence de taches de sang cachées… car la police ne les ratera pas !

Ensuite, allez-vous-en en transportant le cadavre dans un sac mortuaire comme si de rien n’était.

En plus de devoir vous débarrasser du cadavre, chaque contrat est une course contre la montre.

Si vous oubliez une tache de sang, un seul endroit vous attend…

Un seul contrat de la mafia échoué, et vous pourrez creuser votre tombe.

Body Of Evidence est rempli de dangers, et si vous voulez vous faire une place dans le milieu,

ne laissez pas la peur prendre le dessus.