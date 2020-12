La nouvelle extension Épée et Bouclier – Styles de Combat du JCC Pokémon introduit une nouvelle mécanique de jeu

La nouvelle mécanique de jeu Styles de Combat arrive dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon avec l’extension Épée et Bouclier – Styles de Combat

Le 15 décembre 2020 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé l’arrivée de la nouvelle mécanique de jeu Styles de Combat dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Inspirés des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, les styles de combatse traduisent soit par le style « Poing Final »qui inflige de puissantes et percutantes attaquespouvant mettre K.O. le Pokémon de votre adversaire en une seule frappe, soit par le style « Mille Poings »qui s’appuie sur des attaques furtives qui pourront prendre par surprise n’importe quel adversaire.

Chaque Pokémon du JCC Pokémon peut avoir un style de combat.Les cartes « Poing Final » sont identifiables par leur symbole rouge et les cartes « Mille Poings » par leur symbole bleu. Les cartes « Poing Final »et « Mille Poings » peuvent également être des cartes Dresseur et Énergie. Elles soutiennent les Pokémon du style de combat correspondant et permettent aux joueurs de construire un deck « Poing Final »ou « Mille Poings ».

Les Dresseurs pourront collectionner, échanger et jouer avec ces cartes Style de Combat, dont Shifours Poing Final-V, Shifours Mille Poings-V, Tyranocif Poing Final-V et Pingoléon Mille Poings-V disponibles dans l’extension Épée et Bouclier – Styles de Combat de The Pokémon Company International. Par ailleurs, les Dresseurs peuvent s’attendre à voir Shifours Poing Final-VMAX et Shifours Mille Poings-VMAX sous leur forme Gigamax, comme dans l’extension L’île solitaire de l’Armure des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

À sa sortie mondiale, le 19 mars 2021, l’extension Épée et Bouclier – Styles de Combat sera disponible dans des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et des Collections spéciales. Elle comporte notamment :