Sur console, Gal Gun Returns devient une exclu Switch

A la base prévu sur Switch, Xbox One et Steam; le développeur Inti Creates se heurte aux testeurs de la Rom finale du jeu de chez Microsoft. Comme le stipule le communiqué officiel ici, après quelques discussions avec le géant Américain, le développeur décide d’annuler la version Xbox One du jeu puisque celui-ci souhaite que ce remaster reste quelque part fidèle au jeu original et ne garantit pas de pouvoir le faire sur la plate-forme de Microsoft. Sans avoir les termes précis de ces discussions, on imagine très bien que pareillement à Sony, le géant US ait souhaité quelques censures sur l’expérience. Nous sommes à une époque désormais où les japonaiserie ne sont disponibles uniquement que sur Switch et PC. Ainsi Gal Gun Returns devient sur console une exclusivité Switch malgré lui. Le jeu est prévu pour le 28 Janvier 2021 au Japon et le 12 Février dans le reste du monde. On vous laisse un trailer du jeu ainsi que notre test de Gal Gun 2 qui vous permet éventuellement de vous faire une idée du genre de jeu proposé par Inti Creates.