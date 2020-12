Autumn’s Journey (Nintendo Switch) – Le test

Il n’est pas rare pour un studio de débuter dans le milieu avec un Visual Novel. C’est le cas de Apple Cider, qui au-delà de signifier cidre, est un studio ayant débuté en 2014 avec un premier Visual Novel du nom d’Autumn’s Journey. Un récit qui date un peu désormais mais qui fait tout juste son entrée sur Nintendo Switch. Il s’agit certainement aussi d’un premier essai du studio sur Switch et nous avons eu l’honneur d’être invité dans ce récit avec nos joy-con en main. Un périple coloré, fruité et garanti sans alcool!

Une petite aventure Automnal

Nous sommes sur le monde d’Ishtera, on suit le quotidien d’Auralee, une jeune fille du village de Berri. Elle est aspirante chevalière et c’est au retour d’une mission pour son village qu’elle aperçoit d’un coin de l’œil un mystérieux voyageur endormi au pied d’un arbre. Celui-ci a les cheveux longs et possède d’étranges oreilles aux allures rocheuses. La journée touchant à sa fin et Auralee inquiète du devenir de ce voyageur isolé, elle décide de rester auprès de celui-ci jusqu’à son réveil.

A son réveil, on y apprend d’étranges faits. Au-delà de s’appeler Kerr, le voyageur prétend être un Dragon métamorphosé par son maître en Humain afin d’y étudier les êtres “Célestes”, ou autrement dit les Humains. Il se prétend Dragon de la Terre, chose difficile à faire avaler avec une allure humaine et le fait que l’individu ne semble même pas savoir marcher. Une attitude certes étrange mais qui donne également du crédit à celui-ci dans le sens où il est certainement difficile à un Dragon tout juste transformé en humain de s’habituer à sa nouvelle allure et savoir marcher.

Le doute finit par être progressivement levé le lendemain. Kerr déclare qu’il peut retrouver son allure en se rendant sur des anciens Autels dédiés au Dragon. A défaut de voir son allure de Dragon, on croit à son histoire en faisant un détour près d’un cours d’eau et en faisant la rencontre du Dragon d’eau Ilmari. Ilmari effraie notre héroïne de part son allure de Dragon mais présente un physique plus noble et innocent en prenant forme humaine. Ilmari déclare être envoyé afin de surveiller Kerr dans son aventure sur le monde des Célestes et sa quête des Autels dispersés à travers le monde.

Le petit groupe quitte le village de Berri pour la ville d’Oliver. Si les deux dragons poursuivent leur quête de savoir du monde humain, Auralee quitte le village avec une lettre de recommandation de sa mère pour la Guilde des Chevaliers. Le rêve de notre jeune héroïne est de devenir un chevalier à son tour comme sa mère, désormais un chevalier de renom dans le royaume. On vit ce périple et ce court récit en toute légèreté avec trois fins différentes dépendant de certains choix que vous avez effectué durant le jeu. Différentes fins pour motiver la rejouabilité. Des choix et des fins liés à quelques romances entre Auralee et l’un des deux dragons.

Le ton reste très coloré et léger tout au long de ce petit récit de quelques petites heures de jeu. Paradoxalement au fait que les développeurs aient cherché à motiver une certaine rejouabilité en donnant des possibilités de fins multiples, l’histoire en elle-même ne décollera jamais vraiment. Puis lorsque l’on pense enfin que le fil rouge gagne en intérêt, on tombe sur le crédit du jeu qui laisse énormément de points de suspension à cette aventure textuelle et en vérité cette soudaine coupure ne nous motive pas à refaire le jeu. Cela fait 6 ans que ces points restent en suspens, bien que les développeurs semblent avoir confirmé plancher sur quelque chose. On espère bien entendu que si suite il y a, nous pourrons également la vivre sur Switch et avec une localisation incluant d’autres langues que juste l’anglais.

En termes de gameplay, on ne fait qu’appuyer sur A pour faire défiler les textes. On peut également revenir en arrière ou accélérer. Rien de plus compliqué à jouer, un gameplay encore plus intuitif en prenant votre console en main pour y jouer au tactile. Une expérience classique du genre que nous ne conseillons qu’à ceux qui aiment la lecture. Chez soi sur sa TV comme dans les transports voire justes dans son lit en ayant tout simplement la console dans ses mains et un doigt sur l’écran.

Un Visual Novel c’est aussi des illustrations. A ce niveau, les personnages sont élégants et sont aussi colorés que les différents backgrounds du jeu. Il ne faut pas imaginer une explosion de couleur non plus, le titre du jeu est annonciateur mais les couleurs tournent autour de la thématique de l’automne. Des tons orangés virevoltant avec la couleur chataigne des feuilles d’érable d’une belle saison d’automne. Certains moments clés du récit nous laissent également admirer de belles illustrations des personnages. Par moment, afin d’accentuer quelques instants mignons entre Auralee et les deux Dragons, nous avons des petites illustrations en Chibi. Une bonne idée pour attendrir les lecteurs.

Pour accompagner ces couleurs légères d’Automne, les notes de piano seront très dominantes. Des mélodies tout aussi mignonnes qui, à l’instar du récit du jeu, ne décolleront jamais véritablement non plus en devenant presque répétitives. Le design aurait pu nous faire penser à un Visual Novel japonais mais les développeurs sont occidentaux. Expliquant ainsi quelques voix sur les personnages mais uniquement en anglais. D’ailleurs, ne vous mettez pas en tête que le doublage est intégral. Le doublage est similaire aux jeux de la série Fire Emblem sur Nintendo 3DS. Quelques onomatopées et quelques phrases par-ci et par-là. Cela donne légèrement plus de vie à ce récit qu’un vide total de doublage. Terminons par évoquer la possibilité de visionner les illustrations ou écouter les musiques du jeu via une galerie sur le menu principal.