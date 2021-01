My Aunt is a Witch (Nintendo Switch) – Le test

My Aunt is a Witch

My Aunt is a Witch nous embarque dans une aventure immergée dans un univers magique gigantesque en incarnant Thomas, un jeune apprenti sorcier malgré lui. Il va apprendre par lui-même en compagnie de sa tante Alice, une sorcière confirmée aux nombrables élèves, toutes les nouveautés que la magie apporte aux usages du quotidien.

C’est un visual novel qui nous est apporté par « Graven Visual Novels » pour PC sous le nom de « Bewitched », il a été porté sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita ainsi que sur Nintendo Switch par le studio « Sometimes You ».

C’est donc dans un monde coloré que nous incarnons Thomas pour nous installer dans la demeure de notre Tante Alice. Notre héros a entrepris ce voyage pour s’évader et oublier les tristes événements récemment vécus en ville qui l’ont poussé à s’éloigner dans cette forêt sombre. Mais nous serons mis au jus sans tarder puisque la sorcière apparaît sur son balai flottant à la poursuite de son félin préféré, voleur de cookies. Nous serons à cette annonce plus surpris que notre héros, à l’apparition si soudaine et si rapide, de la magie dans le scénario. Ce qui n’est pas plus mal et nous évite une perte de temps avec des clichés vus et revus pour démarrer cette histoire. Avantage qui perd tout son sens avec la suite du prologue en enchaînant sur une longue, très longue série de lignes de dialogues pour nous introduire les spécificités de ce monde.

En effet, le jeu met beaucoup de temps à démarrer avec un grand prologue qui ne nous laissera presque aucun contrôle sur les événements. Pour ma part, j’ai trouvé la visite des lieux peu importante puisqu’elle ne nous apporte que peu d’éléments scénaristiques en itérant simplement quelques objets magiques, affichant simplement l’irresponsabilité du personnage d’Alice. Le bénéfice qui découle de ces scènes est que cela nous laisse le temps d’admirer les graphismes enchantés et colorés que nous propose ce jeu. Et il serait dommage de le louper puisque la conception visuelle nous est vraiment agréable tout au long du jeu, nous proposant des environnements très détaillés comprenant des éléments possédant une interaction ne dénotant pas avec le décor comme dans certains jeux du type. Il est à souligner quand même que les images illustrant les actions des personnages sont beaucoup trop fixes. Par exemple, lors d’une scène de combat, nous suivons la totalité des mouvements et des attaques de nos personnages sur un seul et unique visuel fixe. C’est bien dommage, car ajouter du mouvement dans les scènes d’actions aide grandement à se sentir présent aux événements.

En parlant des interactions, le curseur gigantesque que nous offre « My Aunt is a Witch » demande beaucoup trop de précision pour sélectionner les petits objets incrustés sur le décor. Il est arrivé de devoir faire plusieurs aller-retour à petits coups de joystick dans des directions opposées pour réussir à positionner le centre du curseur sur l’objet voulu. Puisque le problème est là, impossible de sélectionner sans que l’objet ne soit totalement au centre du curseur. La zone l’entourant n’est là que pour nous aider à le repérer sur l’écran. Ça devient encore plus problématique par l’absence de prise en charge de l’écran tactile, donc impossible d’utiliser un stylet ou son doigt pour effectuer une action. Ce système compose la presque totalité du gameplay puisque nous alternerons entre rechercher des ingrédients dans la maison de Tante Alice, à lire les dialogues entre nos protagonistes, à effectuer l’un des deux seuls choix possibles au cours du jeu, et à réussir les deux seules séries d’actions contextuelles pour fabriquer les potions en fin de journée. Quant à la bande sonore répétitive du jeu, elle n’est pas là pour aider, elle reste tout de même plaisante, mais rien d’exceptionnel.