La saison 4 de Ninjala est là ! Infos sur la mise à jour

Si la version affichée sur l’écran titre de Ninjala indique « Ver.4.0 », cela signifie que la mise à jour a été installée avec succès.

Cette mise à jour a pour but principal d’améliorer l’expérience de jeu.

Plus précisément, les combats seront plus agréables, et l’interface utilisateur a été améliorée.

De plus, se déconnecter pendant un match classé entrainera des pénalités plus importantes.

La mise à jour comprend également de nouvelles armes chewing-gum, de nouvelles arènes et de nombreux ajustements et corrections de bugs.

Le thème de la saison 4 est l’hiver !