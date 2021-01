Sonic arrive à toute allure dans Puyo Puyo Tetris 2

Téléchargez dès aujourd’hui le premier patch gratuit d’une longue série, qui vous offrira toujours plus de contenu !

SEGA est fier d’annoncer que Puyo Puyo™ Tetris® 2, la suite du très apprécié crossover entre deux jeux de légende, reçoit sa première mise à jour gratuite post-sortie, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch !

Pour compléter encore davantage ce jeu de réflexion haut en couleur, les joueurs accueilleront désormais de tout nouveaux personnages, un tout nouveau mode de jeu, quatre nouvelles pistes musicales, ainsi que 20 nouveaux avatars ! Ce nouveau contenu sera disponible dès l’installation de la mise à jour.

Quatre nouveaux personnages jouables rejoignent votre aventure : le légendaire Sonic, Lidelle, Ms. Accord et Ocean Prince, disposant chacun de compétences spécifiques que vous pourrez utiliser dans le mode combat de talents.

Un nouveau mode en ligne Boss Raid dans lequel vous pourrez vous battre au côté de vos amis afin de défier un ennemi commun dans un mode coopératif très amusant.

Quatre nouvelles pistes musicales BGM incluant le thème de Sonic pour une immersion ultime.

20 nouveaux avatars, comprenant des personnages emblématiques de Puyo Puyo que vous pourrez utiliser pour personnaliser votre profil.

Les joueurs doivent disposer de la même version de Puyo Puyo Tetris 2 pour jouer ensemble en ligne ; il est donc recommandé à tous les joueurs de télécharger la mise à jour la plus récente pour s’assurer d’une parfaite compatibilité.

Sonic s’ajoute au roster de Puyo Puyo Tetris 2 aux côtés d’autres personnages :

En plus des nombreux personnages jouables déjà disponibles, quatre nouveaux viennent rejoindre la partie. Le premier d’entre eux n’est rien de moins que le héros emblématique de SEGA, qui n’a plus besoin d’être présenté, à savoir Sonic ! Le hérisson bleu supersonique ne suit aucune autre règle que celle qu’il décide. Il déteste la malhonnêteté et l’injustice, et il n’a pas peur de se battre pour ce qui est juste.

Ms. Accord est un professeur à la Primp Magic School. Bien que douce et aimable, elle a l’art de préparer des leçons pour le moins étranges. Si elle jouait un rôle mineur dans le premier opus, c’est la première fois que Ms. Accord sera un personnage jouable dans une version localisée depuis Puyo Pop Fever.

Ensuite il y a Lidelle, une élève de la Primp Magic School. Connue pour avoir une personnalité douce et bienveillante, elle est aussi très timide et cache ses cornes dans ses cheveux. Tandis qu’elle ne partage aucun lien du sang avec eux, elle considère Dark Prince et Draco comme ses frères et sœurs.

Enfin, Ocean Prince est, comme on s’en doute, le prince des océans, un aristocrate plutôt égoïste même s’il ne s’en rend pas compte. Il prend parfois une forme humaine en utilisant un sort. Comme Ms. Accord et Lidelle, c’est la première fois qu’il est jouable depuis Puyo Pop Fever, bien qu’il ait fait une apparition dans Puyo Puyo Tetris.

Faites équipe pour le mode Boss Raid :

Le nouveau mode de jeu en ligne Boss Raid vous permet de faire appel à trois de vos amis pour tenter de vaincre un boss contrôlé par l’IA. Ceux qui jouent sur Nintendo Switch, pourront également jouer ensemble dans la même pièce en profitant du mode multijoueur local.

Comme toujours en mode combat de talents, les joueurs pourront créer leur équipe en profitant d’une liste étendue de personnages et préparer un groupe aux compétences complémentaires afin de l’emporter. Lors de la partie, vous exploserez des Puyos et vous alignerez des Tetriminos, en libérant des Puyos gris pour infliger des dégâts au boss. Quand les PV du boss tombent à 0, vous avez gagné !

Jouez à votre niveau en réglant le niveau de difficulté : plus la difficulté augmente, plus vous devrez battre de boss à la suite ; atteignez certains niveaux pour accéder à certaines difficultés et assurez-vous que votre équipe soit assez forte pour l’emporter.

Utilisez le Chance Time à certains moments, quand les joueurs remplissent certaines conditions durant les raids (comme infliger X points de dégâts d’un coup, survivre pendant X secondes…), infligeant ainsi de lourds dégâts au boss.

Les bosses ont des capacités uniques pour garder les joueurs sur le qui-vive. Par exemple, ‘Paralyser’ empêche le joueur de faire tourner ses pièces pendant un moment, ce qui ajoute du piquant à chaque bataille

Des cartes objets et des points d’expérience peuvent être gagnés lors des raids, avec de meilleures récompenses aux niveaux de difficulté les plus élevés. Les joueurs peuvent utiliser les cartes objet pour s’équiper en mode Combat de Talents.

Les joueurs ont maintenant accès à la démo gratuite sur Nintendo Switch afin de s’essayer à Puyo Puyo™ Tetris® 2, mais dépêchez-vous car cette démo n’a une durée que limitée.

Il ne s’agit ici que de la première mise à jour gratuite post-sortie de SEGA pour Puyo Puyo™ Tetris® 2. Les joueurs peuvent s’attendre à encore plus de fonctionnalités, des personnages supplémentaires, et bien d’autres choses encore !