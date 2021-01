HITMAN 3 sortira bien sur Nintendo Switch le 20 janvier

On nous confirme aujourd’hui confirme la date de sortie de cette version Cloud.

Les joueurs de HITMAN 3 peuvent importer les lieux des autres jeux de la trilogie et en rassembler ainsi plus de 20. Toutes les améliorations apportées au rendu, à l’animation et à l’IA introduites avec HITMAN 3 peuvent être appréciées dans les missions de trois jeux, faisant de HITMAN 3 l’expérience ultime pour profiter de toute la trilogie World of Assassination.

HITMAN 3 sera également compatible avec le PlayStation VR dès son lancement en janvier 2021. Cela concernera non seulement les niveaux de HITMAN 3, mais également tous les autres lieux de la trilogie World of Assassination que les joueurs pourront donc explorer en VR.

HITMAN 3 sera disponible le 20 janvier 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia et PC. HITMAN 3 arrive également sur Nintendo Switch et sera jouable via la technologie de cloud streaming.