Roguebook annoncé sur Nintendo Switch

Le roguelike deckbuilder arrive sur Steam avec une démo gratuite du 3 au 9 février 2021

Lesquin, le 27 janvier 2021 – Préparez votre encrier, sertissez vos cartes de gemmes et composez le plus colossal des decks : NACON et Abrakam Entertainement sont heureux d’annoncer l’arrivée du roguelike deckbuilder Roguebook, le jeu qui dévoile ses pages au fil de l’aventure ! Roguebook sera disponible sous forme d’une démo exclusive lors du Steam Game Festival, du 3 au 9 février 2021.

Développé par Abrakam Entertainment, les auteurs du jeu Faeria, et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The GatheringTM, Roguebook prend place dans le monde féérique de Faeria. Le jeu invite les joueurs à constituer une équipe de 2 héros parmi les 4 disponibles et à affronter les légendes du Roguebook, un livre maudit dont l’existence menace tous les êtres vivants.

Dans Roguebook, les aventuriers débutent sur une map presque vierge et progressent en révélant de nouvelles cases où se déplacer grâce à un ingénieux système d’encrier. À chaque run, la topologie du Roguebook se transforme : les obstacles rencontrés diffèrent donc d’une partie à l’autre. Il en est de même pour les ennemis à défaire lors de combats tactiques au tour par tour.

À la façon d’un deckbuilder, les joueurs devront récolter des cartes qu’ils utiliseront lors des affrontements. Il est possible d’améliorer ces cartes en y insérant des gemmes et d’obtenir des bonus inédits. Outre ces cartes, les joueurs peuvent créer des synergies d’équipe fulgurantes grâce à des capacités propres à chaque héros. Disponibles dans un arbre de compétences, ces capacités sont déblocables grâce à une mécanique disruptive : le « Tower Deck ».

Contrairement aux autres jeux du style où épurer son deck reste une des stratégies les plus fréquentes, Roguebook encourage les joueurs à bâtir un deck avec le plus de cartes possibles pour accroître les possibilités offensives et défensives de son équipe. Avec une stratégie minutieuse, des choix de progression judicieux et une légère dose de chance, il est possible pour les joueurs de créer un duo de héros invincible !

La démo de Roguebook sera exclusivement disponible lors du Steam Game Festival, du 3 au 9 février. De nombreux streams se tiendront à cette occasion, dont un en présence de Richard Garfield le mercredi 3 février à 22h (13h PT). Venez découvrir gratuitement cette aventure unique et magique !